Orbán Viktor: Magyarország nem tudja egyedül megvédeni magát Brüsszellel szemben, kellenek szövetségesek

Európai Unió;Franciaország;Orbán Viktor;Patrióták Európáért;

2025-06-09 17:51:00 CEST

Minél nagyobbak, annál jobb – állapította meg a kormányfő.

A Patrióták egy-két éven belül többségben lesznek, „el fogjuk foglalni Brüsszelt és át fogjuk alakítani az egész Európai Uniót” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Patrióták Európáért franciaországi tanácskozása alkalmából az M1-nek adott interjújában.

Az MTI összefoglalója szerint a kormányfő arról beszélt, hogy az európai, illetve a nyugati politikában két nagy tábor áll egymással szemben. Az egyik a globalistáké, a másik meg a szuverenistáké, a hazafiaké. Az előbbi föderációt, világkormányt akar építeni, centralizálni akar. A másik oldal „szereti a hazáját, nem akarja föladni a jogait, szívesen működik együtt, de nem ad föl nemzeti hatásköröket, nem akar föderalizmust, nem akar centralizációt” – hangsúlyozta.

Kijelentette, hogy „Amerikában győztünk”, ott a szuverenisták, a hazafiak, a Patrióták győztek. Európában a csata még folytatódik, ezért előbb-utóbb e szerint a logika szerint szerveződnek meg a politikai táborok is – tette hozzá a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta, jelen pillanatban még a föderalisták, a globalisták többségben vannak, de lépésről lépésre szervezik a Patrióták táborát. Most az a fontos, hogy az eszméket, a programokat, az Európáról vallott nézeteket és a nemzeti érdekeket összehangolják – jelentette ki.

A kormányfő úgy fogalmazott,

„most ebben a szakaszban vagyunk, nem kell nekünk több, mint egy-két év, és mi leszünk többségben, el fogjuk foglalni Brüsszelt és át fogjuk alakítani az egész Európai Uniót és nem engedjük, hogy a brüsszeli bürokraták diktáljanak a nemzetállamoknak. Ez be fog következni”.

Ennek a folyamatnak, ennek a leendő győzelemnek fontos állomása ma ez itt Franciaországban – folytatta –, „az év elején a spanyoloknál voltunk, most itt vagyunk, aztán megyünk tovább Olaszországba és szervezzük Európát”. Kiemelte, hogy ez Magyarország érdeke, „Magyarország nem tudja egyedül megvédeni magát Brüsszellel szemben. Nekünk kellenek szövetségesek, minél nagyobbak, annál jobb. Kellenek a franciák, a franciák nélkül nem tudjuk levenni Magyarországot a brüsszeli kínpadról”.

A kormányfő megjegyezte, „ebben a patrióta világban most mi vagyunk kormányon”, majd – reményei szerint – jönnek a csehek is, továbbá a franciák is közel vannak ehhez. A tanácskozáson – mint mondta – arról beszél majd, hogy ezt hogyan csinálták Magyarországon.

„Magyarország a bizonyíték, (...) a végső érv, ami arról szól, hogy amit beszélünk, az nem üres és forró levegő, az nem vágyálom, az egy valóság, az egy lehetőség”

– fogalmazott Orbán Viktor, kiemelve: „lehet keresztény, nemzeti, konzervatív kormányzást csinálni, és az országok meg tudnak maradni a saját nemzeti világukban, a saját nemzeti érdekeik között, nem kell alárendelni magukat semmilyen globalista pénzügyi, üzleti vagy politikai hatalomnak”.

Arra kérdésre válaszolva, várható az, hogy az Európai Tanácsban lesz más patrióta is, azt válaszolta: „most is úgy vagyunk, hogy ha tehetnék, megfojtanának a globalisták engem egy kanál vízben minden egyes tanácsülésen, de ez azért nem lehetséges, mert többen is vannak, akik velünk egyetértenek, és rendszeresen kiállnak Magyarország mellett, és én is kiállok mindig mellettük”. Ez a bajtársias szövetség épül Brüsszelben – jelentette ki Orbán Viktor.