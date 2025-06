Cser-Palkovics András: Székesfehérvár 1 forintért 1 évre megveszi a város futballcsapatát Garancsi Istvántól

Székesfehérvár;Cser-Palkovics András;NB II;feltételek;Garancsi István;új tulajdonos;megvásárlás;Fehérvár;

2025-06-10 16:26:00 CEST

Az NB I-ből kiesett Fehérvár FC megmenekítése, másodosztályú indulása csak úgy lehetséges, hogy több közpénzt nem tesznek bele, csak az utánpótlást támogatják, és egy éven belül új tulajdonost, befektetőt találnak, miközben visszaszerzik a Videoton nevet.

Egy évre vállaljuk a futballcsapat tulajdonlását, de a nagycsapat működtetéséhez az önkormányzat nem kíván pénzügyi forrást biztosítani, valamint, ha egy év alatt nem találunk új tulajdonost, vagy olyan szponzori kört, hogy fedezve legyen minden kiadás, akkor az önkormányzat nem fogja tudni tovább működtetni a klubot – jelentette be kedd délután Facebook-oldalán Cser-Palkovics András Székesfehérvár fideszes polgármestere, hogy a város közgyűlése döntött: kész megvásárolni a Fehérvár FC-t 1 forintért, de csak szigorú feltételek mellett. Az ügy előzménye, hogy a jelenlegi tulajdonos a NER-oligarcha Garancsi István tette ezt az ajánlatot azután, hogy az egyesület, amely nyolc éve még bajnok lett, kiesett az NB I-ből, és az Orbán Viktor kötélbarátjaként is ismert vállalkozó éles bírálatokat kapott, többek között a polgármestertől.

Cser-Palkovics András kiemelte, hogy az önkormányzat nem tudja hosszú időre vállalni profi futball fenntartását. Mint, kiemelte, a maximum, amit tehetnek, hogy nyernek egy évet a csapatnak, és közben megpróbálnak új tulajdonost, szponzorokat szerezni. A városvezető tételesen fel is sorolta a megvásárlás melletti érveiket.

A tulajdonos szándékai miatt ez az egyetlen mód arra, hogy a Vidi megmeneküljön, esélyt kapjon a fennmaradásra. Ellenkező esetben a tulajdonos megszüntetné a Kft-t és vele a klubot, a profi csapattal és az utánpótlás műhellyel együtt.

A polgárok világossá tették: szeretnék, ha a csapat fennmaradna, de azt nem akarják, hogy ez közpénzből történjen meg.

Az elmúlt 2 hét óriási jogászi és pénzügyi munkája, tárgyalásai után azt látjuk: a Fehérvár FC-ben van annyi pénzügyi tartalék, valamint vagyonértékű jog, hogy a csapat elindulhasson az NB2-ben és végig csinálja a '25/26-os szezont. Ehhez azonban jelentős megtakarításokra is szükség lesz a klub részéről, bár az NB2-es és az NB1-es szintek közti különbség ezt amúgy is indokolttá teszi.

Ebben a bajnoki idényben tehát nem kell a városnak finanszíroznia a klubot, anyagi támogatást továbbra is kizárólag a 450 gyereket sportoltató utánpótlásnak adunk. Az utánpótlást, mivel a gyermekek sportolási lehetősége, tehetséggondozása közérdek, minden körülmények között – de kellő takarékossággal – támogatni fogjuk.

Stadionkérdés: A stadiont mindenképp fenn kell tartani, akkor is, ha nincs benne focicsapat és mérkőzés. A csapat bérleti díjai, a nézői és egyéb bevételek nélkül nagyságrenddel drágul a stadion fenntartása, ugyanis hiába nem lenne csapat, az épület fenntartásának költségei érdemben nem csökkenthetők.

A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat a lehető leghamarabb alá szeretné írni az adásvételi szerződést. – Vannak még nyitott kérdések, de bízunk abban, hogy ezekben gyorsan sikerül elfogadható kompromisszumokat kötni és a tulajdonos megfelelő szavatossági kötelezettségeket vállal az eddigi működésért. Ha nem, akkor a város nem tudja megvásárolni a klubot, de jó esélyt látnak van a megegyezésre. Ha megvásárolták a Fehérvár FC-t, akkor mielőbb beadják a nevezést az NB II-be, elindul a játékoskeret és a szakmai stáb összeállítása. Ugyanakkor aláhúzta azt is, hogy a város nem szakmai befektető, nem szeretnének beleszólni sportszakmai kérdésekbe, ahogy ezt más sportágak esetében sem teszik. Az önkormányzat egy pénzügyi keretet fog meghatározni, amelyen belül kell működtetni a klubot.

„Az önkormányzat mostani döntése egy mentőöv, nem pedig motorcsónak az NB I-be. Mindent megteszünk ugyanakkor, hogy a szurkolói élmény megmaradjon: tárgyalni fogunk a Videoton Holdinggal a „Videoton” név használatáról, hamarosan jelentkezünk az új bérlet- és jegykonstrukciókkal, meg fogjuk találni a módját annak is, hogy aki szeretné, az a jegy/bérletvásárláson túl is tudja támogatni a csapatot. Sokan jelezték ugyanis azt, hogy szívesen vennének részt egy Vidit támogató közadakozásban is. A legfontosabb pedig: azonnal elkezdjük az új tulajdonos, szponzori kör keresését” – szögezte le Cser-Palkovics András.

A Nemzeti Sport azt írta, az adásvételi szerződést csütörtökön vagy pénteken írják alá. Ezt követően tárgyalják meg, ki legyen a vezetőedző. A klub játékoskerete jelenleg igen szűk. Az új idénynek csak magyar játékosokkal kívánnak nekivágni, hogy megkapják az MLSZ-től az ezért járó forrásokat. Arról még nem születetett döntés, hogy alkalmaz-e majd a klub sportigazgatót.