Elég nagy lesz

2025-06-10 17:31:00 CEST

A Polgári Ellenállás néven futó demonstrációt eredetileg a Fidesz átláthatóságinak nevezett ellehetetlenítési törvényjavaslata elleni tiltakozásul hirdették meg, még azelőtt, hogy a jogszabályról szóló szavazást a Fidesz elnapolta volna. Puzsér Róbert azonnal jelezte, hogy megtartják így is, azt pedig Hadházy Ákos fűzte hozzá a maga részéről, hogy addig kell folytatniuk, amíg az Orbán Viktor pártja vissza nem vonja a gyülekezési törvény hírhedt szigorítását is, amelyre hivatkozva a BRFK tiltott már be Budapest Pride-hoz kapcsolódó felvonulást.

A tüntetés elég nagynak ígérkezik, a Facebook-eseményén több mint 5500-an jelezték, hogy biztosan részt vesznek, 30 ezren pedig azt, hogy érdekli őket a demonstráció.