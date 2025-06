A hatalom lekapcsolja az utolsó kislámpát is

tüntetés;

2025-06-10 20:42:00 CEST

Az elmúlt másfél évtizedben a szemünk fokozatosan hozzá is szokott a félhomályhoz. Hozzászoktunk, hogy a könnyünk kicsordul, annyira erőlködünk, hogy lássuk, mi történik velünk. Most a hatalom nyíltan arra készül, hogy az utolsó kislámpákat is lekapcsolja - erről a 444 újságírója beszélt. Ács Dániel szerint ezt onnan lehet tudni, hogy a miniszterelnök a saját szájával mondta el - itt utalt a március 15-i poloskázó beszédre.

Álljunk meg és képzeljük el, hogy milyen lesz ez a világ, amit a hatalom nekünk szán. Abban a világban már nem látjuk, hogy verőemberek erőszakkal akadályoznak meg egy népszavazást. Nem látjuk a hatvanpusztai palotát és a nemzet bankjából eltűnt ép ésszel felfoghatatlan összeget. Nem derül ki, hogy állampolgárokat katonai kémszoftverrel figyelnek meg, nem tudunk róla, hogy a KSH meghamisítja a szegénységi adatokat, ebben a világban Novák Katalin, Varga Judit a helyükön maradnak, hiszen nincs kegyelmi ügy sem - fogalmazott.

Lehet még ennél rosszabb is, és hogy mi lesz a lámpaoltás után, azt pillanatnyilag még nem lehet tudni. Ács Dániel kijelentette, Orbán Viktor, amint lehetősége van rá, elpusztít mindent, ami nekünk fontos. A színházat, ahová járunk, az iskolát, ahol tanulunk, az újságot, amit olvasunk, a szervezeteket, amik védik azokat, akiket senki nem véd. Ez a rendszer elpusztít mindent, ami számunkra érték, nem hagy nekünk talpalatnyi helyet sem ebben az országban. Úgy tűnhet, hogy az évtizedes harcok hiábavalóak voltak, de ez talán nem teljesen igaz. Évekkel ezelőtt, miután a hatalom zsarolással és vesztegetéssel megszállta a teljes nyilvánosságot, akkor ti úgy döntöttetek, hogy nem fogtok sötétben élni és áldozatra is hajlandóak vagytok azért, hogy tudjátok, mi az, ami van és mi az, ami nincs. Az elmúlt években emberileg és anyagilag is ti tartottátok életben, ti finanszíroztátok a világosságot. Már csak ti őrzitek a lángot, és ezért hálásak vagyunk nektek - fogalmazott.