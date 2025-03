Úgy tűnik, Orbán Viktor megijedt valamitől, olyan társadalmi feszültséget szít, amelyet nem biztos, hogy kézben tud tartani

elemzés;Orbán Viktor;beszéd;március 15.;poloska;

2025-03-17 15:14:00 CET

„Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket. Átteleltek a poloskák!” – így fogalmazott Orbán Viktor március 15-eu ünnepi beszédében. A kormányfő szerint, míg 1848-ban „császármadarak ültek a nyakunkba, most Weber-fiókák kárognak a fejünk fölött.” (…) „Rajtuk a skarlát betű, sorsuk a szégyen és a megvetés. Ha van igazság, márpedig van, akkor a pokolban külön bugyor várja őket. Ismerünk benneteket, hiába bújtatok új európai pártgúnyába, a gazdáitok ugyanazok, terveitek ugyanazok” – jelentette ki a miniszterelnök.

A fenyegetőzéssel Orbán mindig dinamizmust akar mutatni, most viszont inkább úgy látszott, mintha megijedt volna valamitől – szögezte le Népszavának Vasali Zoltán. A politikai elemző szerint a poloskázó beszéddel újabb határt lépett át a kormányfő, ám ezúttal elmérte fenyegetései hatását. – Azzal, hogy minden vele szemben állót eltaposnivaló poloskának nevez, olyan társadalmi feszültséget szít, amelyet nem biztos, hogy kézben tud tartani. A szakértő úgy vélte, Orbán Viktor fegyvere ráadásul „visszafelé sülhet el”: mozgósító erővel bírhat a lendületben lévő Tisza Párt oldalán.

Horn Gábor szerint, ha tömegeket nem is terel a Tiszához, „konszolidáltabb” Fidesz-szavazókat igenis elbizonytalanít az új retorika. A Republikon Alapítvány vezetője lapunknak hozzátette, míg az ellenfelek dehumanizálása nem újdonság a kormányfő részéről, a helyzet mégis megváltozott.

„Egy végletekig megosztó miniszterelnököt láthattunk, akit mára senki nem érdekel a törzstáborán túl. Odáig jutott, hogy náci beszédbe hajló fordulatokkal bélyegez meg mindenkit, aki nem benne gondolkodik. A poloskázás nem csupán az újságírókról, politikusokról, vagy civil szervezetekről szól. Bárki magára veheti”

– tette hozzá.

Orbán Viktor egyébként a márciusi ifjakhoz hasonlóan saját 12 pontot hirdetett. Ez lényegében a „Brüsszel” elleni harcról szól, örökre kizárva Ukrajna EU-csatlakozását. A kormányfő hozzátette: az európai széljárás, a patrióták erősödése, Donald Trump győzelme a magyaroknak kedvez, Brüsszelt pedig „ahogy az elmúlt 15 évben mindig, most is legyőzik majd.”

– Ez nem több egy valóságtól elrugaszkodott szövegnél, amivel a megmaradt táborban igyekszik tartani a lelket – reagált a Republikon Alapítvány vezetője, kiemelve Orbán szintén morális határvonalat lép át, amikor már nem csak ma, de örökre kizárná Ukrajna felvételét az Európai Unióba. „Ellenséget kreál egy népből, akik hozzánk közel, éppen az életüket adják egy háborúban.”

Vasalihoz hasonlóan Horn is úgy vélte: „A magas fokozatra kapcsolt szélsőjobbos retorika Orbán félelmét mutatja.” Orbán is látja – folytatta a szakértő – nem lesz egyszerű megnyernie a jövő évi választásokat.

Nagy lehet a baj, ha a stáb úgy gondolta, idáig el kell menni.

Orbán Viktor 12 pontjával szemben, 12+1 kérdésben kéri ki a szavazók véleményét Magyar Péter, aki a Bajcsy-Zsillinszky úttól az Oktogonig terjedő tömeg előtt tartott beszédet. A Tisza Párt elnöke bejelentette: „A nemzet hangja” címen futó szavazásukkal az ország összes kistelepülésére eljutnak majd. Meghirdette az Út a börtönbe program konkrétumait is: létrehozzák a korrupcióellenes ügyészséget és külön NAV-nyomozócsoportot állítanak fel. A duplájára emelik a korrupciós bűncselekmények büntetését, az ilyen bűncselekménynél kizárják a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. Magyar ismét elmondta, a Tisza-kormány hazahozza a befagyasztott uniós forrásokat, de a határon túli magyarokhoz is szólt: „Számíthattok a Tiszára, de most az anyaország van bajban! Az nem lehet, hogy a zsarnokság elválassza a magyart a magyartól. Segítsetek az anyaországnak, ahogy azt mindig is tettétek!” Beszédében a magyarok pénzéből gazdagodó dinasztiát emlegetett, Orbán Viktort pedig Hatvanpusztán pánikszobát építő öreg császárnak nevezte. „Éljen a haza! Vesszen Haynau!” – zárta mondandóját.

„Magyar ígéretcunamival igyekszik Orbán elébe kerülni, de szakmai hátteret továbbra sem látok mögötte” – kommentálta a Tisza Párt elnökének a beszédét Vasali Zoltán, aki szerint

ez ügyes stratégiai érzéket mutat, amelyik a leginkább a Fideszéhez hasonlít.

Vasali a Tisza-rendezvény dramaturgiáját, a huszáros kampánydalt és a Tisza-elnök díszmagyar öltözetét is markáns jobboldali jegyeknek tartja, kevésbé látja bennük a néppárti jelleget.

Horn Gábor szerint ugyanakkor ezek a baloldali szavazók számára is elfogadhatóak, sőt az „Út a börtönbe” program kifejezetten feléjük tett gesztusként értékelhető. „Ez nem egyezik Orbán háborús retorikájával, amely rajta kívül mindenkit megbélyegez. Itt nagyjából 3000 NER-esről van szó, a felháborodás pedig jogos.” Horn szavai szerint „A nemzet hangja” szavazás nagyon ügyes eszköz arra, hogy a Tisza adatbázist, szervezetet építhessen. Mi több, sokkal jobb kampányeszköz, Orbán Viktor Ukrajnáról szóló „szavazásánál”.