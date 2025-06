Bakondi György: Magyarország pert indít az EU bírósága ellen a napi egymillió eurós büntetés miatt

Európai Unió;per;bírság;menekültügy;Bakondi György;Európai Unió Bírósága;kötelezettségszegési eljárás;

2025-06-11 12:47:00 CEST

Március közepéig 477 millió euró büntetést gyűjtött össze Magyarország, mert nem hajlandó végrehajtani az Európai Bíróság korábbi ítéletét a menedékkérőkre vonatkozó szabályozás ügyében.

Pert indít a magyar állam az Európai Unió (EU) Bírósága ellen, hogy így támadja meg a testület azon döntését, amely naponta egymillió eurós büntetést szabott ki az országra - közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán a kormánypárti TV2 Mokka című műsorában.

Az MTI szemléje szerint Bakondi György a műsorban felidézte, hogy Magyarország ellen számos esetben indított eljárást az EU a bevándorlók miatt, ezek között van az az ügy is, ami miatt naponta egymillió eurós bírságot szabtak ki az országra. Hozzátette, az EU azt akarta elérni, hogy a migránsok Magyarországon nyújthassák be a menekültkérelmüket, és ne egy másik országban, például Szerbiában. „Ez egy világos felhívás arra, hogy be kell engedni az illegális bevándorlókat” - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ebben az ügyben szerinte egy lehetősége van a kormánynak, egy nemzetközi ügyvédi iroda segítségével indítanak pert az unió bírósága ellen. Mint megjegyezte, a „komoly reputációval rendelkező” ügyvédi csapatnak két olyan munkatársa is van, aki korábban a bíróság tagja volt.

Bakondi György szólt arról is, hogy 2015-ben Magyarországot súlyosan érintette a migrációs helyzet, két hónap alatt 400 ezer illegális bevándorló „özönlött át a határon”. A kormány ekkor azzal a kérdéssel szembesült, hogy mit kezdjen ezekkel az emberekkel, akik nagyobb része nem akart Magyarországon maradni. A kormány végül megkérdezte a magyar embereket, s a válaszadók 83 százaléka azt akarta, hogy állítsák meg a migránsokat - mondta, azzal együtt, hogy a kormány nemzetközi példák alapján is műszaki akadályrendszer, jogi határzár és a rendőri, katonai erők felhasználása mellett döntött.

Ez a megoldás a tanácsadó szerint azt eredményezte, hogy az országban nincs terrorizmus, nincsenek no go-zónák, nem romlik a közbiztonság és nincsenek feszültségek a szociális ellátórendszerben. További következmény, hogy a bevándorlást pozitív fejleménynek tekintő és támogató nyugat-európai vezetés, első sorban az Európai Unió bürokratái folyamatosan bírálják a magyar gyakorlatot, igaz, hogy az utóbbi időben egyre több tagállam próbál nemzeti megoldásokat találni erre a problémára. Bakondi György ezen országok között említette például Olaszországot, Bulgáriát, Szlovéniát, Ausztriát, Horvátországot és Spanyolországot.

Az Európai Unió bírósága tavaly júniusban szabott ki 200 millió eurós bírságot az Orbán-kormányra azzal, hogy a büntetés további napi egymillió euróval növekszik mindaddig, amíg a kabinet nem hajtja végre a bíróság határozatát, mely szerint a migrációs törvényt összhangba kell hozni az uniós joggal. Az Európai Bizottság azóta kéthavonta el is küldi a fizetési felszólítást az Orbán-kormánynak, amely ugyan fizetni továbbra sem óhajt egy centet sem, ám ebben az esetben a Bizottság a többi, hazánknak szánt uniós kifizetésből vonja le a büntetést, oly módon, hogy az elmaradt fizetésekre kamatokat is számolnak. Mindezek miatt az Orbán-kormány által ilyenformán eltékozolt pénz március közepéig meghaladta a félmilliárd eurót.