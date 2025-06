Elfogadta a parlament a Zalazone Alapítványról szóló törvényjavaslatot, ami megmutatja, hogyan lehet visszavenni az alapítványokba kiszervezett közvagyont

törvénymódosítás;alapítvány;közvagyon;

2025-06-11 15:27:00 CEST

Persze nem biztos, hogy ez volt a Fidesz eredeti szándéka.

134 kormánypárti képviselő támogatásával, 45 ellenzéki képviselő ellenzése és 6 tartózkodása mellett elfogadta a parlament a Zalazone Alapítványról szóló törvényjavaslatot, melynek értelmében a győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonából kikerül egy több tízmilliárd forint értékű cég, a Zalazone tesztpályával rendelkező Autóipari Próbapálya Zala Kft., amely cég a szétválás után a létrehozandó Zalazone Alapítványhoz kerül.

A csaknem 70 milliárd forintból Zalaegerszegen felépített autóipari tesztpályát jelenleg a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tulajdonában álló Autóipari Próbapálya Zala Kft. üzemelteti, de mint arra a Telex felhívja a figyelmet, a most elfogadott javaslat nem is elsősorban emiatt érdekes. A törvény ugyanis egyebek közt azt is bemutatja, miként lehet a 2022-es parlamenti választás előtt vagyonkezelő alapítványokba kiszervezett, több mint 1600 millárd forintnyi közvagyont elvenni a NER-től - nyilván egy esetleges kormányváltás esetén.

A módszer lényege, hogy a kormány létrehoz egy újabb vagyonkezelő alapítványt, ami egy régebbi alapítványból történő kiválás vagy szétválás útján jön létre, és ez az alapítvány átveszi a régi alapítvány meghatározott vagyontárgyait. A törvényjavaslat szövege nem utal arra, hogy az alapítvány vagyonáról és a szétválásról az alapítvány kuratóriumának kellene döntenie, csak az indoklásában térnek ki a kuratórium szerepére - jelzi a lap.

A most elfogadott törvény a módosítást azzal indokolja, hogy Magyarország járműiparának, mesterséges intelligencia-iparának, továbbá ezek kutatás-fejlesztésének fellendítéséhez szükség van egy magas színvonalú, speciális tesztkörnyezetre.