Lesz következménye a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodásnak, a közvagyon elidegenítésének. Magyarul az Orbán-kormány idején elkövetett lopások ügyében megindulhatnak a hatósági, bírósági eljárások.
Aki mégis megteszi, az szembesülni fog a következményekkel - ígérte a miniszterelnök.
A 2026-os választáson nem induló ellenzéki párt országszerte bemutatja a szerintük kormányváltást elősegítő plakátkiállítást a fideszes elit meggazdagodásáról és az abba belenyomorodó Magyarországról.
Elégségesnek tartja, ha mindössze néhány helyen személyi változás lesz, ugyanis a rendőrök és az ügyészek túlnyomó többsége a valódi bűnöket akarja üldözni.
Persze nem biztos, hogy ez volt a Fidesz eredeti szándéka.
Van, aki a felének is örülne.
Újabb rablóprivatizáció a láthatáron.
A pénz zöme alapítványoknál landolt.
Ha egy kormány a sajátjaként tekint a közvagyonra, és hosszú évek izzadságos innovációja után megoldja, hogy a kincstári javak közalapítványokba olvadva elveszítsék közpénzjellegüket, akkor nagyjából semmin sem érdemes csodálkozni. Innentől semmi sincs biztonságban: egyaránt igaz ez a balatoni szabadstrandokra, a Fertő tó természetvédelmi területére, a Velencei-tó élővilágára: bárhol megjelenhet az állam retkes keze. Annak, hogy az erdőt vagy szigetet lezáró sorompó, vagy a közvagyon használatáért szolgáltatás nélkül sarcot szedő jegykiadó automata jelzi a hatalom határátlépését, nem lesz jelentősége. Magyarországon ma egy politikai tábor dönti el, mi jogszerű és mi nem, és a károkozás előtti állapotot egy jogállami kormány sem tudja mindenütt visszaállítani. A diktatúrák sokba kerülnek, meg kell fizetni az árukat, summáz beszélgetésünkben Fleck Zoltán jogszociológus.
Az ellenzéki szövetség tagjai a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény kihirdetését követően közös beadvánnyal fordulnak az Alkotmánybírósághoz annak érdekében, hogy semmisítse meg a törvényt és állítsa meg az ország kifosztását.
Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter rendelete most törölte a Manevit és a Comitatus-Energiát azon cégek közül, amelyek tulajdonosi joggyakorlója a Külgazdasági és Külügyminisztérium, mást pedig nem jelölt ki helyette.