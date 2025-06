Németh Szilárd alapítványához került a sátoraljaújhelyiek pénze, a fideszes polgármester diszkréten elhallgatta ezt

Sátoraljaújhely;alapítvány;

2025-06-11 16:46:00 CEST

Mindezt úgy, hogy a szervezetet még hivatalosan be sem jegyezték.

A sátoraljaújhelyi önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg még fejlesztés alatt álló Bortemplom működtetésére létrehozott céget kezdetben Lévai Anikó egyik rokonának irányítására bízták. Később az intézmény üzemeltetési jogát – a hozzá tartozó harmincmillió forintos támogatással együtt – egy olyan alapítványnak adták át, amelynek alapítója a Fidesz alelnöke, Németh Szilárd volt. Mindez úgy történt, hogy a döntés időpontjában az alapítványt még nem jegyezték be hivatalosan.

A történtekről a Szabad Európa is írt. Az ügyre elsőként a Demokratikus Koalíció (DK) helyi önkormányzati képviselője, Majoros László hívta fel a figyelmet. Tájékoztatása szerint a képviselő-testület 2024. október 30-án szavazta meg a harmincmillió forintos támogatást, ám Szamosvölgyi Péter polgármester az előterjesztés során nem említette, hogy a pénz végső kedvezményezettje a Németh Szilárdhoz köthető alapítvány lenne.

Sátoraljaújhelyen működik a Bortemplom nevű kulturális és vendéglátó létesítmény, amely a tokaji borvidékhez kapcsolódó bormúzeumnak és borospincének is otthont ad. Emellett látogatóközpontként és konferenciateremként is funkcionál, így különféle események megrendezésére is alkalmas. Az önkormányzat egy teljes egészében saját tulajdonú kft.-t hozott létre a működtetésére, amely 2024 nyarán került először reflektorfénybe, amikor – ahogyan arról elsőként hírt adtunk – Orbán Viktor miniszterelnök feleségének sógorának testvérét, Ökrös Mariannt nevezték ki az élére. Az ellenzéki politikus szerint Lévai Anikó rokona szakmailag teljes mértékben alkalmas volt a feladat ellátására.

Ez az állapot azonban mindössze három hónapig tartott, mivel 2024. október 30-án a képviselők úgy döntöttek, hogy a Bortemplom működtetését a „Magyar Bortemplom Művészeti Gasztrokulturális Alapítvány Sátoraljaújhely” nevű szervezetnek adják át, az ígért harmincmillió forintos önkormányzati támogatással együtt. Az indoklás szerint az alapítvány a működtetéshez több pénzügyi forrást is be tudna vonni.

Időközben megjelent egy hasonló nevű szervezet, a Magyar Bortemplom Gasztrokulturális Művészeti és Oktatási Alapítvány, amelyet hivatalosan csak 2024. december 6-án jegyzett be a Miskolci Törvényszék. Az alapító, Németh Szilárd István – a Fidesz alelnöke és korábbi csepeli polgármester – mellett az alapítvány egyetlen kurátora Szoboszlai Zoltán, aki korábban az Agricolae Kft.-t képviselte. Ez a vállalat mezőgazdasággal és élelmiszer-előállítással foglalkozik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az Átlátszó korábban beszámolt arról, hogy az Agricolae Kft. 2015-ben együttműködési megállapodást kötött Csepel önkormányzatával, majd 2019-ben közel egymilliárd forint állami támogatást kapott egy gyümölcstermesztési és -feldolgozási projekt megvalósítására. Németh Szilárd több alkalommal is megjelent a cég vezetőivel közös fotókon, például egy almásztás alkalmával.

A fentiekből következik, hogy az október 30-i döntés idején a Bortemplom jövőbeli kezelőjeként emlegetett alapítvány hivatalosan még nem létezett. Bár az előterjesztés szövegében valószínűleg elírás történt, úgy tűnik, Németh Szilárd alapítványának szerepe már akkor körvonalazódott a városban. Majoros László szerint a polgármester nem adott tájékoztatást arról, hogy az alapítvány személyesen is kötődik a Fidesz alelnökéhez, így – legalábbis az ellenzéki képviselők számára – megtévesztő helyzet alakult ki.

Az alapítvány év végén beszámolót nyújtott be a cégbírósághoz, amelyben többek között helytelenül szerepelt a „gasztrokulturális” kifejezés is. A dokumentumból az is kiderült, hogy a szervezet még nem kezdte meg tényleges működését, és a hat közhasznúsági feltételből mindössze egynek felelt meg. Ennek ellenére 2025. március 28-án döntés született arról, hogy a harmincmillió forintos önkormányzati támogatásból tízmillió forintot kifizetnek.

Majoros László hiába kérte az önkormányzattól a város és az alapítvány közötti megállapodás bemutatását, azt eddig nem kapta meg. Emiatt a DK-s politikus Alakszai Zoltán vármegyei főispánhoz fordult, kérve az említett tízmilliós határozat érvénytelenítését.

A Szabad Európának nyilatkozva Majoros László elmondta, hogy „először a Bortemplomot működtető kft. vezetője, Ökrös Mariann vetette fel, hogy – mivel úgy véli, a létesítmény fenntartására kevés lesz a 30 millió forintos támogatás – az alapítványi struktúra lehetővé tenné a külső források bevonását”. Ezt követően született egy javaslat, amelyet a képviselő-testületi ülésen a polgármester azzal egészített ki, hogy „az illetékes szerveknél kezdeményezte egy alapítvány létrehozását”.

Majoros László felháborítónak tartja, hogy „egy 1,8 milliárd forintos önkormányzati beruházás keretében felújított intézmény működtetését átengedik egy külső szervezetnek, sőt még pénzt is adnak hozzá”. A képviselő többször is próbálta számon kérni a történtek miatt Szamosvölgyi Pétert, ám elmondása szerint a polgármester csupán arról beszélt, hogy Németh Szilárdék milyen forrásokat tudnak majd bevonni, illetve hogy létezik egy szerződés, amely alapján – ha mégsem érkezik támogatás – a megállapodás megszüntethető. Ezt a dokumentumot azonban azóta sem kapta meg, noha többször is kérte.

Ugyanakkor az ellenzéki politikus állítása szerint a testület által említett „Magyar Bortemplom Művészeti Gasztrokulturális Alapítvány Sátoraljaújhely” nevű szervezetet soha nem jegyezték be hivatalosan, és ilyen elnevezéssel nem is létezik alapítvány Magyarországon – amit online kereséssel is igazolni lehet. Ez alapján – ahogyan a képviselő fogalmazott – „a testület egy azóta sem létező alapítványnak adta át a Bortemplom működtetését”.