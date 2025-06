Vitályos Eszter levelet írt Cser-Palkovics Andrásnak, Székesfehérvár polgármestere lezártnak tekinti a „picsogós-ügyet”

önkormányzatok;Cser-Palkovics András;szolidaritási hozzájárulás;Vitályos Eszter;

2025-06-11 18:36:00 CEST

A kormánynak pedig javaslatot tesznek a szolidaritási adó egyszerűsítéséről és csökkentéséről.

Székesfehérvár fideszes polgármestere lezártnak tekinti a Vitályos Eszter által tett „picsogós” megjegyzéssel kapcsolatos vitát, és bízik abban, hogy sikerül átalakítani a szolidaritási hozzájárulás rendszerét – írja a 444.hu.

A portálnak Cser-Palkovics András elmondta: a kormányszóvivő levelet írt neki, amit ő gesztusként értékelt, ezért a maga részéről a történteket lezártnak tekinti. A kormánypárti politikus korábban arra kérte Vitályos Esztert, hogy kérjen bocsánatot, amiért a kormányinfón általánosítva úgy fogalmazott: „van, aki az önkormányzati vezetők közül folyamatosan sír és picsog”.

Arra a kérdésre, hogy a polgármesterek terveznek-e közös fellépést a szolidaritási adó ügyében, Cser-Palkovics András úgy válaszolt: a Megyei Jogú Városok Szövetsége elkészített egy szakmai javaslatot, amely az adó egyszerűsítését és mértékének csökkentését célozza. Bíznak benne, hogy az állam részéről is kapnak támogatást, addig azonban az önkormányzatoknak teljesíteniük kell a jogszabályban előírt kötelezettségeket – tette hozzá.

Budapest helyzetével kapcsolatban nem kívánt konkrét bírálatot megfogalmazni, ugyanakkor meglátása szerint a főváros saját magát hozta nehéz helyzetbe. Úgy véli, bár legitim lehet az igény az önkormányzati finanszírozás felülvizsgálatára, Budapest esetében évek óta ugyanaz a figyelmeztetés hangzik el: közel a csőd. Ehhez képest – szerinte – nem illik a képbe például egy váratlan telekvásárlás vagy egy költséges plakátkampány.

Véleménye szerint az önkormányzatoknak elsősorban a törvény által előírt alapfeladataikat kell ellátniuk, és csak ezt követően fordíthatnak forrásokat más célokra – még akkor is, ha ezek a célok fontosak és jogosak. Székesfehérvár polgármestere egyébként nemrégiben lapunknak is adott egy interjút. Ebben többek közt arról beszélt, hogy lehet kritizálni a szolidaritási hozzájárulás rendszerét, ezt ő is megteszi, de hamis állítás úgy beállítani mindezt, hogy ez az ellenzéki városokra kitalált kormányzati fegyver.