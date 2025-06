Az adótörvényt is módosítani kellett, hogy megkapja a hősi juttatást az újdörögdi kézigránát-baleset áldozata

juttatás;adótörvények;újdörögdi baleset;

2025-06-11 20:12:00 CEST

Először mentesíteni kellett a közteher fizetés alól.

Az adótörvény módosítására volt szükség ahhoz, hogy a kormány kihirdethesse azt a rendelkezést, amely lehetővé teszi: a márciusban Újdörögdön történt kézigránát-balesetben súlyosan megsérült minisztériumi tisztviselő megkaphassa a hősi juttatást – írja a hvg.hu.

Mint korábban beszámoltunk róla, a súlyos baleset március 21-én történt egy honvédségi gyakorlóprogramon, amelyen köztisztviselők önkéntes alapon vehettek részt. A 29 éves nő, aki a Miniszterelnökségen dolgozik, dobógyakorlat közben éles gránáttal sérült meg: mindkét kezét elveszítette, valamint az arcán is súlyos sérülések keletkeztek. Úgy tűnik, a kormány csak az eset után szembesült azzal, hogy az állami alkalmazottakra kötött általános biztosítás nem nyújt megfelelő fedezetet ilyen helyzetekben. Ez vezetett oda, hogy május 14-én a kormány közzétette azt a jogszabálytervezetet, amely bevezetné a „kormányzati igazgatási hősi juttatás” kategóriáját.

A tervezet egy komplex támogatási csomagot hozna létre, amely pénzbeli és természetbeni elemeket egyaránt tartalmaz. A szabályozás visszamenőleg is alkalmazható lenne, így a már korábban megsérült kormánytisztviselő is jogosulttá válna rá. A tervezet hangsúlyozza az állam felelősségét is, kiemelve, hogy az önkéntes szolgálatot teljesítők áldozatvállalását el kell ismerni, és amennyiben ez sérüléssel jár, az államnak teljes körű támogatást kell nyújtania.

Ennek ellenére a kormányrendelet – bár a társadalmi egyeztetés időszaka (május 14-22) már lezárult – még nem jelent meg a Magyar Közlönyben, így nem lépett hatályba, és a súlyosan megsérült nő egyelőre nem kaphatta meg az újonnan létrehozott juttatást. Ezt követően a hvg.hu megkereste a Miniszterelnöki Kabinetirodát és a Honvédelmi Minisztériumot is, ahonnan egyszerre, azonos tartalmú válasz érkezett.

Végül az adómentesség kérdését az Országgyűlés június 11-én rendezte, amikor elfogadta a Törvényalkotási Bizottság javaslatát. Ez már konkrétan hivatkozik a még meg sem jelent kormányrendeletre, és megteremti a „hősi egészségkárosodási ellátás” adómentességét. Az elfogadással elhárult az utolsó jogi akadály is, így a kormányrendelet akár már a június 11-ei Magyar Közlönyben is megjelenhet.