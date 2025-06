A mérőszalag hüvelykes részét használták a Metropolnál, amikor azt mérték, hogy 16 centisek a kettes metró ülései

metró;baki;Metropol;kormánypropaganda;mérés;

2025-06-11 19:22:00 CEST

Minderről fényképet is készítettek - csak hogy még látványosabb legyen a tévedés.

Olvasói információk nyomán a kettes metró üléseinek méretére volt kíváncsi a Metropol. A kormánypropaganda szerint ezek „szűkösek lehetnek, főleg csúcsidőben, hátizsákos, fáradt utasok számára”.

Az oknyomozás azonban – ahogyan arra a Telex is felhívta a figyelmet – meglehetősen félresikerült. „A kérdés jogos, úgyhogy lementünk, megnéztük és megmértük. Kíváncsiak voltunk, valóban miniatűrre szabottak-e a metróülések, vagy csak pár utas terpeszkedik jobban az átlagnál?” – tették fel a kérdést. Méréseik alapján az jött ki, hogy az ülések hossza, a támlától az ülés széléig 16 centiméter, szélességük pedig – párnázástól párnázásig – 17 centiméter.

Mindehhez egy fotót is mellékeltek. A kisebbik gond az volt, hogy valamiért a hármas metró ülésein végezték a mérést. A nagyobb probléma viszont az, hogy a mérőszalag hüvelykes oldalát olvasták le centiméterként. Így lett a valójában körülbelül 40 centiméteres ülésből „16 centis”.

A Metropol szerkesztősége azonban nem bízott semmit a véletlenre: lemértek egy irodai széket is, amely szerintük a támlától az ülőkéig 19 cm, az ülőlap szélessége pedig 20 cm – természetesen ezek az értékek is hüvelykben értendők. „A különbség természetesen nem meglepő, hiszen az irodai székek érzésre is kényelmesebbek és tágasabbak, mint az M2-es metrókocsi ülései” – olvasható az összegzésben.

Később egyébként rájöttek a hibára és módosították az adatokat.

Nem ez az első eset, hogy a Metropolban valami komolyan félremegy: ahogyan korábban mi is beszámoltunk róla, a kiadvány nemrég arra buzdította olvasóit, hogy fotózzák le a köztereken feltűnő női lábakat. „Minél rövidebb, annál jobb, és a lányok által hordott szoknyák és nacik esetében ez mindenképpen igaz” – szerepelt a felhívásban.

Pár éve pedig 250 ezer forintos bírságot szabott ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a KESMA-hoz tartozó Metropol kiadójára, a Mediaworksre, amiért „koldustérképet” közöltek a budapesti hajléktalanokról. Bár a szankcióról szóló közleménynek is meg kellett volna jelenni a lapban, ez csak több mint egy évvel később történt meg.