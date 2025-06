Gyanúsítottként hallgatták ki és rabosították a Tisza Párt programfelelősét

kihallgatás;rabosítás;Tisza Párt;Zelcsényi Miklós;

2025-06-12 10:36:00 CEST

Zelcsényi Miklóst költségvetési csalással gyanúsítják, ha pedig bűnösnek találják, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják. Arról pedig nincs hír, hogy Orbán Viktor fogorvosát, Bátorfi Bélát és az ő állandó üzlettársát, Szűcs Lászlót ugyanebben az ügyben meggyanúsították volna.

Gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította is a múlt héten a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Zelcsényi Miklóst, a Tisza Párt programkoordinátorát – írja a 444.

A portál szerint Zelcsényi Miklóst költségvetési csalással gyanúsítják, ezen belül is jelentős vagyoni hátrányt okozó csalással. Ha bűnösnek találják, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják.

A feljelentést, ami alapján vizsgálat indult Zelcsényivel szemben, már 2019-ben megtették, azonban a portál tudomása szerint az azóta eltelt időben semmi nyoma nem volt annak, hogy érdemi nyomozati munka folyt volna az ügyben. Az addig sportrendezvények szervezésével foglalkozó férfi aztán Magyar Péterhez szegődött.

A 444 felidézi, az ügy alapja egy 2017-es, Budapestman Triatlon Országos Bajnokság nevű sportrendezvény. Ezt a nagyszabású triatlonversenyt Zelcsényi szervezte, és a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) mintegy 180 millió forint állami támogatással segítette. Az MTSZ-t akkoriban Bátorfi Béla vezette, aki korábban Orbán Viktor fogorvosaként volt ismert. A Budapestman szervezése során pedig annak ellenére, hogy az általa vezetett szövetség juttatott állami támogatást, a köreihez tartozó – nagyrészt egyébként mára megszűnt fogászati cégek – kaptak megbízást több, különböző PR-feladatra. Összesen több mint 32 millió forint került olyan gazdasági társaságokhoz, amelyek összeköthetők Bátorfival.

Az említett cégek nagy része Szűcs László érdekeltségébe tartozik, aki Bátorfi Béla állandó partnere, üzlettársa. Sőt, annyira fontos partnere, hogy mintegy árukapcsolásként a triatlonsportba is megérkezett, Bátorfi ugyanis kinevezte saját elnöki tanácsadójának. Ezt a pozíciót töltötte be akkor is, amikor Zelcsényi Miklós a cégeivel szerződött a Budapestman verseny kapcsán.

A 444 megjegyzi, hogy Zelcsényi Miklós az ügy szereplői közül a legkisebb hal, ő maga kitart amellett, hogy nem követett el bűncselekményt, arról pedig nincs hír, hogy Orbán Viktor fogorvosát, Bátorfi Bélát és az ő állandó üzlettársát, Szűcs Lászlót meggyanúsították volna.

Azt, hogy valami nincs rendben az MTSZ gazdálkodásában, egy korábbi triatlonos, Csőgör Péter vette észre, amikor 2018 decemberében átvizsgálta a teljes könyvelést két évre visszamenően. Akkor talált rá a Budapestman versenyhez kapcsolódó szerződésekre. Amikor összeállt neki, hogy a verseny szervezői az MTSZ elnökéhez köthető cégekkel szerződtek, 2019-ben feljelentést tett, ami azonban nem haladt gyorsan. 2021-ben kiderült, hogy a feljelentése alapján Budapesten elindított nyomozást az egyik érintett testvére vezette, így az ügy átkerült Székesfehérvárra. Az eredeti feljelentést tevő Csőgört végül a saját munkahelyéről, a magyar rendőrségtől rúgták ki, ő ugyanis a triatlonos tevékenységétől teljesen függetlenül hivatásos gazdasági főnyomozó volt egy budapesti kapitányságon. Többek közt azt rótták fel neki, hogy magáncélra is használta a hivatali netet, bizonyos feladatoknál pedig kicsúszott a határidőből.

A cikk szerint Zelcsényi Miklóst 2025. június 3-án hívták be kihallgatásra és azonnal rabosították is.

„Nagyon kiszolgáltatott és megalázó érzés volt a folyamat, ennek ellenére alávetettem magamat, mert törvénytisztelő állampolgár vagyok és mert szeretném tisztázni a nevem. Levették az ujjlenyomatomat, a dns mintámat és fényképet is készítettek”

– mondta a férfi a 444 -nek. Hozzátette, nem érzi magát csalónak, tisztességesen szerezte a vagyonát és a tiszás önkéntes szerepvállalása okán a jólfizető vállalkozását hagyta hátra, mert változást szeretne az országban.

„Én úgy gondolom, hogy a mostani, évek után hirtelen megtörtént gyanúsítás és az én Tisza pártos tevékenységem között ok-okozati összefüggés van”

– jelentette ki.

A portál megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát is az ügyben, akik ragaszkodtak hozzá, hogy közleményüket a portál változtatás nélküli, teljes egészében közölje:

„Zelcsényi Miklós majd egy éve önkéntesként segíti a párt rendezvényeit, továbbra sem áll munkaviszonyban a párttal, annak nem tagja. Vállalkozásait még nyáron átadta másnak. A folyamatban lévő ügyről (arról hogy az létezik) öntől értesült március második felében a Széll Kálmán téren. Azonnal tájékoztatta a párt vezetőit a kihallgatásáról és arról, hogy az elvileg 2021-ben kezdődő ügyben őt négy év csend után most első alkalommal kereste meg a hatóság a Budapestman Triatlon versennyel kapcsolatban. Az idézésre pontosan megjelent, a hatósággal együttműködik az ügy tisztázása érdekében. Teljességgel ártatlannak vallja magát és büszke az érintett verseny megrendezésére. Önkéntesi pozíciójáról felajánlotta a lemondását, amit nem fogadtunk el, mivel minden embert, így őt is megilleti az ártatlanság vélelme.

Nem kell ahhoz oknyomozó újságírónak lenni, hogy feltűnjön annak a furcsasága, hogy egy 2021-es ügyben miért 2025-ben hallgat meg a hatóság valakit, pont akkor, amikor az illető épp a korrupt Orbán-kormány leváltásában nyújt önkéntesi segítséget Orbán Viktor fő kihívójának.

Az úgynevezett »rabosítás folyamata« minden gyanúsítotti kihallgatásnál megtörténik: ilyenkor ujjlenyomat, dns minta, fotó készül. Ez vele sem történt másként, így ebben semmi extra nincsen.”

A 444 megkérdezte a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt is arról, miért kellett négy év ahhoz, hogy a nyomozás gyanúsítotti kihallgatáshoz érjen és arról is, hogy vannak-e más gyanúsítottak az ügyben. A NAV csupán annyit válaszolt, hogy „a folyamatban lévő büntetőeljárásra való tekintettel az ügyben nincs nyilvánosságra hozható információ”.