Egyre több magyar veszi célba az Adriát, a nyár el sem kezdődött, de már csaknem százezren megfordultak Horvátországban

2025-06-14 05:30:00 CEST

Soha nem nyaralt még ennyi magyar turista Horvátországban - ezt 2019-ben, majd tavalyelőtt és tavaly újra elmondhatták az adriai vendéglátók az évről-évre növekvő tömeg miatt.

Még el sem kezdődött a nyár, de június 10-ig már 97 ezer magyar érkezett átlagosan 3 éjszakára Horvátországba, ami vendégszámban 8 százalékos, vendégéjszakában viszont csak 1 százalékos növekedés 2024 azonos időszakához mérten. Az előszezon végéig mért vendégforgalom további rekordok ígéretét hordozza, a nyári foglalások hosszabb időre szólnak.

Hetekkel ezelőtt el is kezdődött a visszaszámlálás az iskolai szünet kezdetétől, valójában kicsit később, inkább júliustól számított főszezonig, amikor belföldön a Balaton, külföldön pedig Horvátország turisztikai kínálata kerül a nyaralást tervezők fókuszába.

Tavaly Görögországban okoztak, idén Horvátországban okozhatnak meglepetést a megemelkedett élelmiszerárak,

a megdrágult vendéglői étlap, és a tengerparti kisboltok borsosabb árazása azoknak, akik nem követték az erről folyamatosan megjelenő beszámolókat. A horvát gazdasági miniszter, Ante Susnjar az áprilisi 3,2 százalékról májusra 3,5 százalékra gyorsult inflációt a turizmus, illetve az amiatt jelentkező szezonális hatások számlájára írta a közszolgálati rádiónak nyilatkozva. Az ársapka a szomszédban sem ismeretlen, ott februárban korlátozták 70 termék árát. Az emelkedő árak, tegyük hozzá, a magyarok számára nem ismeretlenek, hiszen mindeközben, azaz 2025 májusában nálunk 4,4 százalékra nőtt az éves infláció.

Horvátország mindezekkel együtt továbbra is a magyarok kedvence, tavaly 790 ezren látogattak el az Adriára, összességében 3,88 millió vendégéjszaka árával gyarapítva a turisztikai bevételeket a szomszédban. A magyar turistaforgalom 2019-es rekordszámait már 2023-ban, majd tavaly, azaz 2024-ben is megdöntötték honfitársaink, évről-évre 8 százalékos növekedéssel. Ez a bűvös 8 százalék folytatódott idén, és jó eséllyel nyáron is fog.

Nemcsak a magyar vendégforgalom hasít Horvátországban, de a horvátok is belehúztak: az országot behálózó autópályák mellett mind repülővel, mind vonattal egyre egyszerűbb és gyorsabb megközelíteni az Adriát.

Az idei nyári szezonban repülővel Budapestről közvetlenül Zadarba lehet eljutni, a Ryanair heti 4 alkalommal június elsejétől szeptember végéig közlekedteti járatait. Az átlagos repülési idő Budapest és Zadar között 1 óra 15 perc. Napokon belül, június 19-én indul és szeptember végéig jár majd a MÁV által üzemeltetett Adria InterCity, ami júniusban hetente kétszer, júliusban és augusztusban pedig minden második napon közlekedik - tájékoztatott Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Képviselet magyarországi igazgatója szezonnyitó budapesti tájékoztatóján.

Horvátországba, és már nemcsak az ottani tengerpartra látogató magyarok számára a legközelebbi tengerpart mellett az ország belsejében kínálkozó attrakciók, mindenek előtt a Plitvicei tavak, de a nagyvárosok is egyre vonzóbbak. A legnépszerűbb időszak azonban felülírhatatlanul a nyár, amikor több százezer magyar indul idén is vakációzni az Adriára. A leglátogatottabb régió változatlanul a Kvarner-öböl, azt követi Isztria és Zadar környéke. A Horvát Idegenforgalmi Közösség adatai szerint a legnépszerűbb úti cél Opatija, Rovinj, Zágráb, Poreč és Crikvenica. A Szallas.hu nyári előfoglalási adatai szerint a magyarok toplistáját idén Vir, Crikvenice és Selce vezeti, a top10-es mezőnyben Zadar, Starigrad, Bibinje, Rovinj, Njivice, Makarska és Omis szerepel még.

Vir szálláskínálatát böngészve a klasszikus négyfős családi létszámmal számolva nem tengerparti apartmant ellátás nélkül 256 ezer forintért találtunk július utolsó hetére, az árak a főszezonban innen indulnak most.

A kínálat túlnyomó többségét az apartmanok és az ellátás nélküli szálláshelyek alkotják. Népszerűek a mobilházak, de ezek nagyon megdrágultak, egy hétre akár 800 ezer forintba is kerülhetnek négy főre, és még az ágyneműt is vinni vagy bérelni kell.

A szezon nem véletlenül indult korábban, amikor az idő már nyárias, de az árak még tavasziak, vagyis előszezonhoz mérten mérsékeltek még mindenütt, bár a gyorsuló inflációt épp a korábban és máris nagyobb számban megjelent vendégeknek tulajdonította a gazdasági tárcavezető.

Horvátországban a szállodai szobák több mint 60 százaléka ma már a magasabb, 4 és 5 csillagos kategóriába tartozik, és számos új szálloda nyit a közeljövőben is, ami a minőségi turizmus iránti elkötelezettséget tükrözi. A cél nem kevesebb, mint hogy "Horvátország továbbra is megőrizze vezető szerepét a világ turisztikai térképén".