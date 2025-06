3-4 napra rövidültek a belföldi nyaralások, ajándék éjszakával marasztalnak a Balaton mellett

Balaton;nyaralás;szállásfoglalások;belföldi turizmus;

2025-06-13 17:37:00 CEST

Idő, pénz, netán mindkettő híján 3-4 napra rövidültek a belföldi nyaralások, ezért három lefoglalt éjszaka mellé most egyet ingyen ad országszerte több száz szálláshely.

Országos forgalomélénkítő kampánnyal indította a nyarat a Visit Hungary Zrt., a központi akcióhoz csatlakozó szálláshelyek azt vállalták, hogy a június 1. és július 15. közötti időszakra szóló három éjszakás foglalásokhoz plusz egy vendégéjszakát és a hozzá kapcsolódó ellátást díjmentesen biztosítják vendégeiknek.

Az összességében 25 százalékos árengedményt kínáló akcióban több száz szálláshely vesz részt, minden ötödik a Balatonról és környékéről. A csatlakozó szálláshelyek köre változatos, vendégházak, apartmanok, kempingek és különböző kategóriá­jú hotelek egyaránt benne vannak. A tartózkodási idő meghosszabbítása nemcsak a Balatonnak, hanem az egész belföldi turizmusnak jól jön, noha a nemzetgazdaság sikerágazata lett a turizmus, de az átlag magyar turista egyelőre 2,7 éjszakát tölt el a magyar tengernél.

A magyarok első számú belföldi nyaralási célpontja kétségtelenül a Balaton, ahol tavaly a hivatalos adatközlések szerint 3,2 millió vendég több mint 9 millió vendégéjszakát töltött el, utóbbiak 71 százaléka a belföldi vendégekhez kötődött. Érdekes trend, hogy tavaly 10 százalékkal nőtt az egy napra a tóhoz látogató hazai vendégszám, és az is, hogy nagyobb mértékben nőtt a teljes vendégszám, mint amennyivel a vendég­éjszakáké.

A legnépszerűbb balatoni település 2024-ben is Siófok volt, a toplista élén mögötte sorakozik a régióból Balatonfüred, valamint Hévíz és Zalakaros, no meg Balatonlelle. A – jó esetben – vonattal is könnyen megközelíthető magyar tenger északi és déli partja örök összehasonlítási alap mind az ingatlanárakban, mind az elérhetőségben, de a szállások és akár a strandbüfék árazásában is.

Abban viszont nincs különbség, hogy a magyar vendég tipikusan halogatós, szeret spontán és az utolsó pillanatokban foglalni. Ez persze elsősorban azokra igaz, akik nem a hosszú, akár 7–10 napos fő nyaralásukat tervezik és szervezik, hanem egy-egy minivakációt vagy hirtelen jött hosszú hétvégét.

Válogatni tehát még bőven lehet, nem tört ki a főszezon, így még elhelyezkedés, ár, szolgáltatások, szabad időpontok, sőt vendégértékelések szerint is érdemes mazsolázgatni a szállásfoglaló oldalakon.

Július utolsó teljes hetére kerestünk szállást egy tipikus magyar családnak, azaz két felnőttnek és két 18 éven aluli gyereknek. Újra vár a balatoni nyár, hirdette a minimum 6 éjszakás foglalást a négyfős csapatnak félpanziós ellátással 667 ezer forintért biztosító szárszói négycsillagos szálloda például. Hasonló, sőt jóval kedvezőbb áron is lehet hotelben és vendégházban találni ajánlatokat, aktuálisan 141 ezer forintért bukkantunk ilyenekre ellátás nélkül. Ez pedig már meggyőzően olcsóbb opció, mint a nagy konkurenciaként emlegetett horvátországi nyaralás, amihez távolságtól és autópályáktól, komptól függően még ilyen többletköltségek is értendők.

Van persze milliós, sőt, kétmillió forintos csomag is hét napra, azaz hat éjszakára, négy főre a Balatonnál, tehát az is igaz, hogy a határ a csillagos ég. A négy-ötszörös árkülönbség oka elsődlegesen a szálláshelyek kategóriabeli különbsége, az ellátás. Megtévesztőek a teljes vendégházat hirdetők, akik nem egy-két szobát, hanem egy teljes házat kínálnak négynél több főre, érdemes kibontani ilyen esetben az ajánlat tar­talmát.

Szeretjük a Balatont, mégsem jó a matek

Szeretik a Balatont a magyarok, jók a számok is, van forgalom, vannak foglalások, de a nap végén nem mindig jó a matek, az idei nyár sokak számára lehet vízválasztó, kiderülhet, hogy tudják-e, akarják-e folytatni jövőre – mondta a Népszavának Pach Gábor. A Balatoni Kör elnöke szerint kettősség van most a piaci szereplőkben, ugyanis miközben sem magyar, sem külföldi vendégből nincs hiány, sőt a németek mellett egyre több lengyel és cseh, sőt szlovák turista érkezik, a Balaton jövedelemtermelő képessége romlott. Mire a vállalkozók kifizetik a munkabéreket és a rezsit, nem sok pénz marad a zsebükben.

Nem mondják ki az érintettek, érthető okokból, de ebben nyilvánvalóan benne van az ágazat kifehéredése is. A vendégek túlnyomó többsége már kártyával fizet, ami pörgeti a kasszát, és a Szép-kártya is teljesen legális forgalmat generál. Ebből kell az egyre borsosabb béreket és az idén tovább drágult, óriási rezsit kifizetni, vagyis a vasárnapra kitömött zsebekben úgymond hétfőre, keddre már nem sok marad.

Mindezek mellett a folyamatosan megújuló és már nem csak nyáron elérhető gasztro- és élménykínálat várhatóan sok magyart hívogat a Balaton partjára – teszi hozzá a helyi vállalkozókat tömörítő Balatoni Kör elnöke.