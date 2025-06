Ellehetetlenítik az újvidéki EXIT fesztivált, mert a szervezők kiálltak a tüntető diákok melletti

Szerbia;fesztivál;szerb kormány;Újvidék;ellehetetlenítés;

A szervezők közölték, hogy az idei, jubileumi kiadás lesz az utolsó.

Idén rendezik meg az utolsó EXIT fesztivált Szerbiában – írj a szervezők közleményére hivatkozva a Lángoló. A fesztivál szervezői arról számoltak be, hogy amióta „nyilvánosan kiálltak a szerbiai diákok mellett a szabadabb és igazságosabb társadalomért vívott harcukban, hatalmas pénzügyi és politikai nyomásnak voltak kitéve”.

Azt írták, hogy elvágták őket minden kormányzati közfinanszírozástól, és néhány szponzort állami nyomásra visszavonulásra kényszerítettek. „Ennek eredményeként az idei jubileumi kiadás lesz az utolsó, amelyet abban a Szerbiában rendeznek meg, ahol a szólásszabadságot szisztematikusan elnyomják” – jelentette az EXIT fesztiválcsoport alapítója és igazgatója.

Dušan Kovačević hozzátette: „Ez a legnehezebb döntés 25 éves történelmünk során, de hisszük, hogy a szabadságnak nincs ára. Ezzel a tettel nemcsak az EXIT-et védjük, hanem a szabad véleménynyilvánításhoz való alapvető jogot is a világ összes kulturális szereplője számára.”

A jubileumi fesztivált július 10. és 13. között tartják Újvidéken, ebben a négy napban fellép mások mellett Tiësto, The Prodigy, valamint a Frank Carterrel kiegészülő Sex Pistols is. A fesztiválon tavaly a legnépszerűbb magyar előadó, Azahriah is fellépett.