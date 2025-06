A Válasz Online és a MÚOSZ is reagált a Szuverenitásvédelmi Hivatal vádjaira

MÚOSZ;Volodimir Zelenszkij;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2025-06-12 16:56:00 CEST

A Lánczi Tamás vezette hivatal Brüsszel által finanszírozott ukrán propagandának minősítette a lap Zelenszkij-interjúját. A vádakat a szerkesztőség tételesen cáfolta, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége kiáll a megbélyegzett újságíró mellett.

„Bár az átláthatóságinak nevezett, valójában a sajtó ellehetetlenítését célzó törvény elfogadását elhalasztották, a nyilvánosság elleni hatalmi támadások folytatódnak. Legutóbb a Válasz Online újságíróját vette célba a Szuverenitásvédelmi Hivatal” – olvasható a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) csütörtöki, a laphoz eljuttatott állásfoglalásában.

Felidézték, hogy a minap az évi hatmilliárd forint közpénzből működtetett Szuverenitásvédelmi Hivatal ukrán propagandának minősítette a Válasz Online-on Volodimir Zelenszkij elnökkel közölt interjút, annak készítőjét, Vörös Szabolcsot alaptalan, súlyos vádakkal illette. Hozzátették, a lap kiemelkedő szakmai sikert tudhat magáénak azzal, hogy interjút készíthetett a megtámadott ország vezetőjével.

A MÚOSZ kiállt a Válasz Online szerkesztősége mellett, és „felszólítja a hatalom képviselőit, tartózkodjanak a független sajtó elleni megbélyegzési kísérletektől, a hamis információk terjesztésétől”.

Az említett interjúban az ukrán elnök többek közt arról beszélt, hogy Orbán Viktor Vlagyimir Putyin orosz elnöknek tesz szívességet azzal, hogy nem segít nekik, amivel történelmi hibát követ el. Emellett kifogásolta azt is, hogy arcképét használja fel egy belpolitikai kampányhoz, és nem járult hozzá, hogy ezt tegye. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Orbán Viktor pozíciója nem tükrözi Magyarország egészének álláspontját.

A Lánczi Tamás vezette hivatal – amely kutatóintézetét Horváth József nyugállományú vezérőrnagy, egykori III/III-as ügynök vezeti – az interjút egy nappal később egy elemzésnek álcázott írásban Brüsszel által finanszírozott ukrán propagandának minősítette. Szerintük „az ukrán propagandagépezet és az azt támogató nemzetközi kommunikációs infrastruktúra sikere”, hogy létrejött az interjú, amely elérte, hogy Ukrajna „célzottan, stratégiai szempontjai szerint tudja teríteni propagandaüzeneteit Magyarországon, amelyhez a Válasz Online-t találták megfelelő médiumnak”.

Azt is állították az írásban, hogy az interjút készítő Vörös Szabolcs „egy olyan – az Európai Bizottság által finanszírozott – médiahálózat szereplőjévé vált, amely az ukrán háborús erőfeszítéseket és Brüsszel Ukrajna-politikáját támogatja”.

Csütörtökön a MÚOSZ mellett a Válasz Online is reagált a vádakra, tételesen cáfolva azokat. Azt írták, semmilyen „nemzetközi szereplő” nem azonosítható az interjú megszületése mögött, a lap egyetlen cikkét sem támogatta soha semmilyen nemzetközi szervezet, „a Szuverenitásvédelmi Hivatal alaptalanul rágalmaz és hazudik”.

Mint arra felhívják a figyelmet, Vörös Szabolcs a háború kitörése óta tudósít Ukrajnából, korábbi ukrajnai előtt is rendre jelezte interjúkérelmét Zelenszkij elnök stábja felé. Kiemelik azt is, hogy az interjúkat minden esetben a Válasz Online kezdeményezte, soha nem az ukrán fél. A korábbi kérelmeiket egytől egyig elutasították, csak most fogadták el.