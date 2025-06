Orbán Balázs: Az ördög ügyvédje vagyok

GlobSec;Orbán Balázs;Az ördög ügyvédje;

2025-06-12 20:08:00 CEST

Ezt a prágai Globsec konferencián közölte.

Minden évben az ördög ügyvédje vagyok, és boldogan teszem ezt. Idén viszont kicsit kényelmesebb helyzetben vagyok, mint tavaly - jelentette ki Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Globsec konferencián Prágában.

A politikus feltehetően nem arra gondolt, hogy ő lenne az a rejtélyes blogger, aki kiszivárogtatta Borkai Zsolt jachtos videóját 2019-ben, majd rejtélyes módon eltűnt. Azt fejtegette a panelbeszélgetésben, hogy tavaly arról beszélt, Donald Trumpot újra fogják választani és paradigmaváltást fog hozni, mindezt pedig nem sokan hitték el neki. Az eseményről beszámoló 24.hu jelzi, hogy Orbán Balázs valóban nem aratott nagy sikert tavaly, esetenként ki is röhögték és esetenként kemény beszólásokat kapott. Pedig eredetileg nem is neki kellett volna feltétlenül részt vennie a Globsecen, ugyanis a közép-európai országok általában legalább külügyminiszteri szinten képviselik magukat itt, csakhogy Szijjártó Péter furcsa módon akkor is éppen Oroszországban volt.

A lap megjegyzi, hogy az igazságot most sem sikerült teljesen eltalálnia Orbán Balázsnak, tavaly ugyanis nem paradigmaváltást jósolt, hanem Donald Trump akkor is totálisan valószínűtlen ígéretét megismételve kijelentette, hogy az illiberális amerikai elnök egy nap alatt le fogja zárni az orosz-ukrán háborút. Az És hogyan? típusú keresztkérdésre pedig feleletének lényege annyi volt, hogy békének kell lennie.

Béke azóta sincs, de természetesen ez semmit nem változtatott az Orbán-kormány Donald Trump iránti elkötelezett rajongásán, Orbán Balázs inkább Ukrajna ellen folytatta a kormányzati hergelést. Mint mondta, az egyetlen komoly aggodalma az, hogy még mindig sok olyan uniós vezetőt lát, akik szerint a NATO megerősítése Ukrajna megerősítését jelenti. Ez fals, mivel Ukrajna nem lesz a NATO tagja és ezt az amerikaiak is kimondták - közölte. Ezért az uniós országoknak szerinte választaniuk kell, hogy Ukrajnát, vagy saját magukat akarják felfegyverezni, ő pedig az utóbbit javasolja.

A lap szerint Orbán Balázs beszélgetőpartnerei most sem osztották rajongását a Trump-adminisztráció iránt, Nathalie Tocci, az Istituto Affari Internazionali vezetője például arról beszélt, hogy a Trump-adminisztrációval szemben a legjobb eshetőség a jóindulatú semlegesség, a legrosszabb pedig a nyílt ellenségesség. Mujtaba Rahman, az Eurasia Group európai vezetője pedig azt fejtegette, hogy a legtöbb NATO-tagállamnak szimplán nincs pénze Donald Trump követelésének teljesítésére, inkább abban bíznak, hogy Trump később eltűnik.

Orbán Balázs a panelbeszélgetésen azért bedobott egy humorbonbont is, mondván, azért kell rezsimváltás Brüsszelben, mert Európa ma a legelszigeteltebb hatalom a világon. Az elszigetelődést pedig a miniszterelnök politikai igazgatója abban látja, hogy Európa elszigetelte magát Oroszországtól (amelynek katonai agressziója ellen a miniszterelnök politikai igazgatója köztudomásúlag nem védekezne) és Kínától.

Nathalie Tocci Ukrajna felfegyverzésével kapcsolatban úgy látta, hogy ha proxyháborúról beszélnénk, akkor akár még igaz is lehetne, hogy Ukrajna erősítése és Európa erősítése két különböző dolog, valójában azonban éppen a Trump-adminisztráció lépései bizonyították be, hogy nem proxyháborúról van szó, hiszen ha az lenne, akkor Trump tényleg le tudta volna állítani egy nap alatt. Nem tudta, így aztán Ukrajna megerősítése szerinte nem az európai biztonság vége, hanem a kezdete. Azzal sem értett egyet, hogy Európa elszigetelt lenne, igaz, azt elismerte, hogy Európának nyitnia kell a világ többi része felé. Mujtaba Rahman szintén nem fedezett fel elszigeteltséget.

Orbán Balázs elárulta azt is, hogy nem utálja Európát, de szerinte az öreg kontinens teret veszített, és a szavazók más irányba indultak el.