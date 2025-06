Kampány helyett roncsderbit futtat a Fidesz

Fidesz;kampány;infláció;Orbán Viktor;Podcast;

2025-06-14 05:45:00 CEST

Meddig tűri el Fidesz gazdasági hátországa, hogy Orbán Viktor messiási politizálása miatt garantáltan el legyen zárva a brüsszeli milliárdoktól? Podcast.

Könnyen lehet, hogy a Fidesz vezetősége elhitte saját propagandáját, ezért csődölt be minden ponton az Orbán-kormány idei prognózisa – hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? új adásában. Orbán Viktor ugyanis szinte minden ponton mellélőtt: az árrésstopok ellenére is nőtt az infláció, összeomlott a költségvetés és a vasúti közlekedés is, de az ukrán helyzet és a trumpi Egyesült Államokhoz fűződő viszony sem úgy alakult, ahogyan azt Felcsúton megjósolták.

A mára káoszba fulladó Fidesz-kampány dramaturgiáját Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Papp Zsolt gazdasági szakújságíró, Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője és Batka Zoltán műsorvezető próbálta megfejteni. Arról is szó esett, a Fidesz gazdasági hátországa meddig tűri el, hogy Orbán Viktor messiási politizálása miatt garantáltan el legyen zárva a brüsszeli milliárdoktól. Spoiler: a Fideszben az utóbbi hetekben eluralkodott civakodás már ezt a súlyos belső feszültséget tükrözi.