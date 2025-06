Az MNB már a saját mesterképzése ösztöndíjait sem fizeti

Varga Mihály;MNB;ösztöndíj;mesterképzés;

2025-06-13 13:45:00 CEST

Pedig a hallgatók az összes szükséges elvárásnak eleget tettek.

Nem kaptak ösztöndíjat ebben a szemeszterben a jegybanki mesterképzésben résztvevő, a Metropolitan Egyetemmel (METU) hallgatói jogviszonyban álló mesterképzésesek, miközben a másodévesek két héten belül záróvizsgáznak, majd meg is szűnik a hallgatói jogviszonyuk – írja a 444.

A portál felidézi, a nemzeti bank 2014-től kezdett együttműködési megállapodásokat kötni egyetemekkel, majd 2016-ban létrehozta az MNB Intézetet, amely nem önálló intézmény volt, hanem előbb a Corvinus, majd a kecskeméti Neumann egyetem keretein belül működött, végül 2024-ben a Metropolitan Egyetembe integrálták.

A teljes neve szerint MNB Intézet Fenntartható Pénzügyek Központ a honlapján azt írja magáról, hogy a gondozásában valósult meg a mesterszaknak egy olyan átfogó reformja, amely „a hazai oktatási palettán is kuriózummá vált”. Valamint azt is, hogy a hallgatóit „Magyarországon egyedülálló módon a Magyar Nemzeti Bank havi ösztöndíjban részesíti”, méghozzá a képzés teljes kétéves, négy szemeszteres időtartama alatt.

A 444 úgy tudja, ötven-hatvan hallgató van az MNB Intézet képzésének két évfolyamán, többségük másodéves.

„A szakot azzal promotálták, hogy a képzés teljes időtartama alatt havi 150 ezres, illetve 250 ezres ösztöndíjat adnak, ha teljesítjük a feltételeket. Az első három félévben az ösztöndíj-kifizetés rendben megtörtént, viszont a 4. félévben még nem utaltak, és két hét múlva záróvizsgázunk”

– mondta egyikük. A portál megjegyzi, ha az információi helyesek, és valóban ötven-hatvan hallgató pénzéről van szó, akkor egy, az MNB költségvetéséhez képest csekély, havi 12-15 milliós összegről van szó. Az órák látogatása mellett egy tudományos diákköri dolgozat elkészítése volt az a feladat, amely fejében elvileg jogosultak a juttatásra. A 444 kérdésére az egyik hallgató közölte, hogy ezekről a követelményekről a mostani, februárban kezdődött félév elején is tájékoztatták őket, az évfolyamon lévő többsége eleget is tett ezeknek az elvárásoknak. „A leadott TDK-król kaptunk is visszajelzést, ösztöndíjat viszont nem” – fogalmazott, hozzátéve, hogy

a magasabb tandíjat viszont fizetniük kell, így egyelőre csak a hátrányait érzik az intézményváltást jelentő „egyoldalú szerződésmódosításnak”.

A portál szerint az egyetem azt közölte, hogy „a 2024-2025. tanév II. szemeszterére vonatkozó támogatási szerződés hiányában a szükséges forrás eddig sajnos nem érkezett meg”. Az intézmény hozzátette, az egyetem mostani és előző rektora is

„megkérte már a 2025-ös évre vonatkozó külső forrás biztosítását és a felsőoktatási kezdeményezés folytatását a Magyar Nemzeti Banktól, de mindezidáig hivatalos visszajelzés nem érkezett”.

A 444 felidézi, miután a nem sokkal Matolcsy György távozása után közzétett ÁSZ-jelentések szerint a 2010-es években létrehozott jegybank alapítványi és cégbirodalom közpénzek százmilliárdjait tapsolhatta el, Varga Mihály az MNB tevékenységének redukálását ígérte meg.