Kamu rendőrigazolvánnyal fenyegették meg egy szentendrei iskola igazgatóját

Előkerültek bizonyos politikai kapcsolatok is, magáról pedig azt állította, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot képviseli.

Kényszerítés bűntettének gyanúja miatt folytatnak eljárást egy 59 éves férfi ellen, aki magát rendvédelmi dolgozónak kiadva fenyegetett meg egy iskolaigazgatót Szentendrén – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Május 29-én érkezett bejelentés a városi kapitányságra, hogy a város egyik iskolájában oktató tanár az intézmény honlapján közzétett, a gyermekeikről készült képeket saját közösségimédia-felületein is megosztotta. Ehhez azonban a gyerekek szülei nem járultak hozzá.

Kiderült, hogy amikor az apuka erről tudomást szerzett április végén, egy ismerőséhez, az 59 éves Gy. Gézához fordult, aki személyesen kereste fel az iskola vezetőjét. Magáról azt állította, hogy rendőrtábornok, ennek nyomatékosítására egy olyan igazolványt is felmutatott, amely megtévesztésig hasonlít a hivatásos rendőrök igazolványához. Azt állította, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot képviseli, majd politikai kapcsolatokra, korábbi és jelenlegi rendőrökre is hivatkozva azzal fenyegette meg az iskola igazgatóját, hogy rúgja ki a szóban forgó tanárt, mert ha ezt nem teszi meg, annak következményei lesznek. A találkozó után a fenyegetőzést üzenetben is folytatta.

A történtekről a rendőrök is tudomást szereztek, nyomozást indítottak, majd eljutottak Gy. Gézához, akit erdőkertesi lakcímén fogtak el. Mivel otthonában illegális fegyvereket is találtak, ezért lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt is felelnie kell. A fegyverek és a lőszerek mellett laptopot, mobiltelefont, valamint több mint száz, „RKSZ” (Rendészeti Kiképzők Szövetsége) feliratú, konkrét személyek nevére kiállított igazolványt foglaltak le. A szóban forgó szervezet és a rendőrség között nincs kapcsolat, együttműködés.

A nyomozók szakértők bevonásával vizsgálják a lefoglalt bizonyítékokat. A gyanúsított szabadlábon védekezik.