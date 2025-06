Azahriah egy év alatt négyszerezett, csaknem 780 millió forint osztalékot vett ki a cégéből

osztalék;cég;ügyvezető;koncertek;Puskás Aréna;Azahriah;

2025-06-13 15:38:00 CEST

Vélhetően az idén sem lesz oka panaszra a népszerű zenésznek, ugyanis a 2025. október 17-re meghirdetett visszatérő koncertjére egy nap alatt elkapkodták a jegyeket, ezért összesen két előadás lesz.

Jelentősen megugrott Azahriah, azaz, Baukó Attila cége, a Geminia Kft. a bevétele és nyeresége 2024-ben – derül ki a frissen közzétett beszámolóból – írja az MFor a Forbes gyűjtése nyomán. A zenész a tavalyi három telt házas Puskás Aréna-koncert után az egyszemélyes előadóművészeti vállalkozásának nettó árbevétele 304,4 millió forintról 770,9 millióra nőtt, míg adózott eredménye 241,1 millióról 681,6 millió forintra emelkedett.

A cikk megjegyzi, Azahriah a kft. egyetlen tulajdonosa és egyben ügyvezetője is. Kiadásai továbbra is csekélyek a bevételhez képest, így a társaság adózás előtti eredménye megközelítette a 749 millió forintot, amelyből 67,4 millió forint adót fizetett be. Baukó Attla így az eredménytartalékkal együtt összesen több mint 780 millió forint osztalékot vett ki a cégből – csaknem négyszer annyit, mint a 2023-as év után felvett 188 millió forint.

Azahriah még június elején jelentette be, hogy tavaly októberi ideiglenes visszavonulása után csaknem egy évvel visszatér, ugyanis október 17-én az MVM Dome-ban lép majd fel. Azóta a koncert Facebook-oldalán kiderült, hatalmas az érdeklődés, egy nap alatt elfogytak a jegyek. Ezért másnapra, október 18-án is lesz egy koncert, amelyre már péntek 13 órától lehet jegyet váltani.