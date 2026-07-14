Az ügyvezetőt folytatólagosan, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalással gyanúsították meg, társa esetében mindezek mellett a pénzmosás gyanúja is felmerült.
A 2026-os választáson nem induló ellenzéki párt egykori önkormányzati képviselője nemrég lett az Orbán Viktor által kezdeményezett aktivista-hálózat rendezvényeit szervező cég ügyvezetője. A férfi évekkel ezelőtti zűrös múltjára most derült fény.
Az a Czájder Gábor lett a MÁV beruházásaiban alvállalkozóként dolgozó V-Híd Network Kft. ügyvezetője, aki korábban a jelenlegi belügyminiszterrel őrző-védő céget alapító egykori kabinetfőnök beosztottja volt az ORFK-n.
Vélhetően az idén sem lesz oka panaszra a népszerű zenésznek, ugyanis a 2025. október 17-re meghirdetett visszatérő koncertjére egy nap alatt elkapkodták a jegyeket, ezért összesen két előadás lesz.
Kovács „Kokó” István és Kurtucz Csaba csak 2024 szeptemberében vetélkedhet az elnöki tisztségért, addig egy ügyvezető testület irányít majd, a részleteket később dolgozzák ki.
Az egyik lemondását jelző politikus az a Rastislav Kácer külügyminiszter, aki tavaly novemberben undorítónak nevezte a nagy-magyarországos szurkolói sállal fotózkodó Orbán Viktor viselkedését.
Tavaly a hazai cégbíróság 13 ezer embert tiltott el öt évre az üzletvezetéstől. Ez rekord.
Vuleta Zsolt lesz április 1-jétől a Molson Coors csoporthoz tartozó Borsodi Sörgyár Kft. ügyvezetője - közölte a Borsodi Sörgyár Kft.
Bár a józsefvárosi önkormányzat még meghosszabbította volna a Bárka Színház igazgatójának szerződését, Seress Zoltán a teátrumot övező rendkívüli bizonytalanság miatt már nem fogadta el a megbízást. A vezető nélkül maradt színházban kikapcsolták a fűtést, a társulat nagy része szétszéledt. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a Bárka ügyében jelenleg is folynak az egyeztetések.
Amikor öt évvel ezelőtt Csurgó férfi kézilabdacsapata feljutott az első osztályba, klubvezető, játékos és szurkoló álmodni se mert arról, hogy a gárda egyszer eljut oda, ahol ma tart. Színeiben válogatottak játszanak, a klub tavaly bronzérmes lett a bajnokságban és a kupában - kell-e mondani: a Veszprém és a Szeged mögött -, míg a nemzetközi mezőnyben immár Spanyolországtól kezdve Svédországon át egészen Németországig sok helyütt megtanulták a csapat nevét. S ha a hétvégén pontot szerez Hannoverben, a legjobb nyolc közé jut az EHF Kupában. Történet egy egyesületről, amely bizonyítja, kemény, szisztematikus munka révén csodák márpedig vannak!