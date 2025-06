Bűnügyi felügyelet alatt a férj, vád alatt a feleség, mégis szépen gyarapszik a Schadl-házaspár

korrupció;osztalék;cég;házaspár;végrehajtók;Schadl György;Schadl-Völner-ügy;

2025-06-13 19:37:00 CEST

A korrupciós bűncselekmények miatt bíróság előtt álló Schadl György és a pénzmosás miatt ugyancsak a vádlottak padján ülő neje százmilliós osztalékot vett ki a végrehajtói irodájából.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK( egykori elnöke, a korrupciós és más bűncselekményekkel vádolt Schadl György, valamint pénzmosás miatt szintén vádlott felesége, Schadl-Baranyai Helga nemhogy szegényedne az ellenük zajló büntetőeljárás kezdete óta, hanem egyre csak nő a vagyonuk, és 2024-ben együttesen 140 millió forint profitra tettek szert – írja a hvg.hu. A nyereségből százmilliós nagyságrendben vettek ki osztalékot.

Ezt az tette lehetővé, hogy a Schadl-házaspár budaörsi, illetve gödöllői központú végrehajtó irodái egy kis trükknek hála vígan működnek, mégpedig úgy, hogy állandó helyetteseiket bevették tulajdonostársnak 10-10 százalék erejéig. Erre azért volt szükség, mert büntetőeljárás alatt álló végrehajtók nem dolgozhatnak, ugyanakkor a MBVK egyelőre nem törölte őket a végrehajtói névsorból, mert nemhogy jogerős, de még elsőfokú ítélet sincs a büntetőperben. A cikk megjegyzi, hogy a bírósági eljárás elején magukat vesztegetőként bűnösnek valló végrehajtók, akik enyhe ítélettel már kikerültek a perből, zömmel megszüntették az irodáikat.

Schadl György a korábban házi őrizetként ismert bűnügyi felügyeletét tölti a siófoki luxusnyaralójában. Néhány hete egy Hadházy Ákos ellenzéki politikus által észrevett reklámfelvételről került ismét az érdeklődés középpontjába, kiderült uganis, hogy vidáman tölti mindennapjait csuklóján egy feltehetően Rolex Yacht-Master II. típusú arany karórával, amely nem szerepel a Rolex hivatalos kínálatában, de a másodlagos piacon is 15-18 millió forintot kell kicsengetni érte.

A hvg.hu tételesen számba vette, hogy a csaknem 900 millió forintos kárértékű büntetőügy fővádlottjának irodájának az árbevétele és a profitja is csökkent, miközben a tavalyi eredménytartalék szépen hízott, ami annak köszönhető, hogy a korábbi nyereséget is csak részben fizették ki osztalékként. A felesége irodájának árbevételének csökkenése mellett az osztalék nőtt, aminek ellenére a két iroda a saját tőkéje Schadl György 2021 őszi lebukása óta majdnem 300 millió forinttal hízott, miközben a házaspár ennél is több osztalékot vághatott zsebre belőlük.