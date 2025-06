Heti abszurd: MásikVisszhang és a negatív befolyás

Heti abszurd;

2025-06-15 19:38:00 CEST

Lebuktunk, Béláim! Még Orbán Viktor is megosztotta a Parlamenti Szalon eseményén, hogy létezik egy Magyar Péterhez köthető online hálózat, amelyet Visszhangnak neveznek, és „úgy működik, mint a komcsik suttogó propagandája”. Hamarosan itt kopogtatnak majd nálunk a Harcosok Klubja verőemberei, hogy mi kommenteltünk-e vicceseket Lázár János falára, amikor épp leállt a MÁV!?

Mielőtt mi megtehettük volna, a Tisza Párt már reagált (meglepő, milyen jól értesültek amúgy Fidesz-belügyekben), hogy valóban van egy ilyen nevű csoportjuk (csak nem a Facebookon), ahol tiszás tartalmak megosztására, „visszhangozására” kérik a tagokat, miután – szemben a kormánnyal – ők nem költenek közpénzmilliárdokat „aljas, hazug lejárató és uszító kampányokra, kínai vagy orosz botokra, vietnámi lájkokra vagy éppen online harcosok képzésére és megafonos bohócokra sem”. Pusztán csak pörgetik az algoritmust, és teszik ezt a nemzeti összefogás, a magyar és magyar közti béke nevében, ámen.

Erre Orbán Viktor sietve újabb bejegyzést tett közzé, immár a Harcosok Klubja csoportjában, bizonyítékkal is alátámasztva, hogy a Tisza Párt „gyűlöletszekta”, amely nemcsak őt, de édesanyját is fenyegeti. Ezért feljelentést is tettek, amit a csapatmunka jegyében Budai Gyula adott be, miután Menczer Tamás kiposztolta névvel, képpel annak a nőnek a kommentjét, aki valóban erős mondatokat nyomkodott be a gépbe, úgymint „Halál rájuk! Áradjon a Tisza a Szeretet és Tisztelet jegyében!”.

Miközben több év pszichoanalízissel is nehéz lenne feltárni, mi történhetett eközben a kommentelő fejében (valószínű egyszerre nyomkodta a vezérlőjén a gombokat a piros és a zöld agymanó), azért reméljük, nem ez a jellemző stílus a kedvenc szerkesztőségünk nevét bitorló csoportban.

Egyébiránt ma hosszasan eszmét cseréltünk, válasszunk-e inkább mi más nevet, itt a remek lehetőség, lehetnénk mi a KoSuP Lajos Szabadegyetem és -kőműves Magazin, vagy a Fürge Ürgeujjak Műbőrkiadásban, esetleg a Georg Spöttle: Faszság, hogy kapcsolatban lennék az orosz titkosszolgálatokkal Napi Krónika. De hát mi előbb voltunk Visszhang, változtassák meg ők!

A szókimondásból általában kevesebb a gond, mint a hazugságból, kivéve, hogyha előbbi erős önleleplezés. Lázár János, akiről a héten a Népszava az ő szíves felszólítására kiszámolta, hogy valóban milliárdos – persze ettől még lehet elege a luxizásból –, úgy fejezte ki együttérzését a MÁV-dolgozók felé, hogy elmondta, szarból építenek várat (itt ér össze az építési és a közlekedési tárca?), ezért június 30-ig kétszer nettó 50 ezer forinttal hálálja meg ezt nekik. De fejenként? – kérdezhetnénk, miután már 18 millió forintba került a cégnek az erős múlt hétvége, amikor persze nem mi kárörvendtünk a miniszter falán, akinek ezt saját bevallása szerint munkaköri kötelessége elviselni. De azt most már nem tűrheti, hogy akik őt akarják ütni, állandóan az autóbuszosokat és a vasutasokat találják el, „akik egy évtizedek óta alulfejlesztett rendszert működtetnek”. Csakhogy már vagy 15 (+4) éve a Fidesz-kormány dolga lett volna ez a fejlesztés, és a legtöbben azt is össze tudják rakni, hogy erről nem az egyes mozdonyvezetők, kalauzok, hovatovább mobil vécés nénik tehetnek. Ha volt is némi közhangulat (Cser-Palkovics Andrástól tudjuk, ez nagyobb ellensége a Fidesznek, mint Magyar Péter), az valószínűleg a helyzetből fakadó frusztrációja lehetett azon utasoknak, akik a pályaudvarokon vesztegeltek, rosszabb esetben a vonatokon főttek, de miután lehiggadtak, biztosan nem a dolgozókra haragudtak.