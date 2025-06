Székely Kriszta vezetheti a Katonát

Katona József Színház;

2025-06-15 09:24:00 CEST

15 év után utolsó teljes évadát zárta a Katona József Színház igazgatójaként Máté Gábor.

A pénteki évadzárón osztotta meg a hírt, hogy Székely Krisztát, a Katona rendezőjét – aki egyedüliként nyújtott be pályázatot a megüresedő posztra – a szakmai bizottság meghallgatta és javasolta a pozícióra, melyről a Fővárosi Közgyűlés június 25-én szavaz. Az évadban nyújtott kiemelkedő teljesítményért járó Máthé Erzsi-díjat Máté Gábor vehette át. A PUKK-díjat Pásztor Dániel kapta az Egy nyár című előadásban nyújtott alakításáért. A Miskolci Nemzeti Színházból a Katonába szerződik Simon Zoltán színművész. A 2025/26-os évadban elsőként, októberben Máté Gábor Octogon címmel rendezi Ayn Rand Az ősforrás című regényéből készült darabot a Kamrában, miközben William Shakespeare Hamlet című klasszikusát ifj. Vidnyánszky Attila rendezi a nagyszínpadon. Székely Kriszta decemberben a Kamrában Kander–Ebb Chicago című művét viszi színre. A Katonában Mihail Bulgakov A Mester és Margarita című regényének adaptációját Bodó Viktor állítja színpadra. 2025 márciusában Maja Zade Changes című művét láthatja a közönség Székely Kriszta rendezésében a Sufniban, ahol később Somorjai Réka drámáját mutatják be Antal Bálint rendezésében. Harold Pinter Az üvegház című művét Ascher Tamás viszi színre a Kamrában, majd Tarnóczi Jakab Rekviem címen készít elő­adást a nagyszínpadon.