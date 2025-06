Azahriah ismét triplázik

koncert;MVM Dome;Azahriah;

2025-06-14 08:19:00 CEST

A második októberi koncertjére is néhány óra alatt elfogytak a jegyek, így egy harmadikat is tartanak az MVM Dome-ban.

„Megállíthatatlanok vagytok! Miután az október 17-i koncertet már megtöltöttétek, az október 18-i dátum is villámgyorsan TELTHÁZ lett! Két sold out után már egész biztos: ez a hétvége rólatok szól, hiszen TRIPLÁZUNK!” – jelentette be Azahriah menedzsmentje az Instagramon.

Baukó Attila, azaz Azahriah még június elején jelentette be, hogy a tavaly októberi ideiglenes visszavonulása után csaknem egy évvel visszatér, és október 17-én az MVM Dome-ban lép majd fel. A hatalmas érdeklődés miatt néhány óra alatt elfogytak a jegyek, azért másnapra, október 18-ra is meghirdettek egy koncertet, amire szintén azonnal elkapkodták a belépőket.

A pénteki és szombati mellett így vasárnap, október 19-én lesz a harmadik koncert – erre a fellépésre június 16-án, hétfőn 14 órától indul majd a jegyértékesítés. A tirplázás egyébként várható volt azután, hogy az előadó tavaly háromszor is megtöltötte a Puskás Arénát napi átlag 47 ezer emberrel, míg az MVM Dome befogadóképessége csak 20 ezer fő.