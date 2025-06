Hadházy Ákos: Matolcsy Ádáméknál egyetlen fotel 3,8 millió forintba kerül

luxus;Hadházy Ákos;Matolcsy Ádám;

2025-06-14 10:01:00 CEST

A független országgyűlési képviselő szerint továbbá 175 ezer forintba kerül az a bor, amit a volt jegybankelnök fia és felesége kortyolgatnak.

„Napi luxi: Matolcsy Ádáméknál egyetlen fotel 3,8 millió forintba kerül. A fotelen pedig 175 ezer forintos francia bort ( 1994-es évjárat, Chateau Cheval Blanc) kortyolgat Ádám” – közölte szombati Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő azt írta, a fotel abban a luxusvillában van, amit korábban már bemutatott. „Ez is az egyik alapítványban volt, elvileg továbbképzési centrumnak indult, aztán valahogy Matolcsy haverjának a tőkealapjához került. Ádám feleségének Insta-képeiből derült ki, hogy ők laknak benne. A borocska is erről az Insta-fiókról származik” – tette hozzá bejegyzésében, melyhez mellékelte a fotókat is: