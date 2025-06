Megkötözve vonaglott Szentkirályi Alexandra kedvéért Rogán Antal minisztériumának a munkatársa

feljelentés;kormánypropaganda;Miniszterelnöki Kabinetiroda;Szentkirályi Alexandra;Gelencsér Ferenc;

2025-06-14

Egy kicsit abszurdra sikerült az Ukrajna elleni uszítás. Gelencsér Ferenc közveszéllyel való fenyegetés miatt feljelenti a Fidesz fővárosi frakcióvezetőjét.

Mint beszámoltunk róla, elég bizarr videót tett közzé Szentkirályi Alexandra az Ukrajna elleni kormányzati hergelés részeként, amikor is bezárt egy embert autója csomagtartójába, majd közölte, hogy ez vár ránk, ha a háborúban álló országot felveszik az EU-ba: szervkereskedelem, emberkereskedelem, drogkereskedelem és fegyverkereskedelem.

A 444 utánanézett, hogy pontosan ki is lehet Szentkirályi Alexandra „áldozata”, és meg is találták az illetőt: Szabó Botond Zsolt, a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa, Szentkirályi Alexandra kampánystábjának tagja nyújtotta az alakítást.

A 26 éves férfi LinkedIn profilja szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett, kicsit dolgozott az Orbán Gáspár barátai által alapított Axiómánál, most pedig Rogán Antal tárcájánál ténykedik. A Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium tavaly közzétett egy vele készült videót, amelyben az intézmény alumnusaként vázolja karrierútját, például, hogy a Kabinetiroda parlamenti államtitkárságán vezető kormányfőtanácsos, sőt, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkárságán is dolgozik, de hogy mit, az nem derült ki. Elmondja azt is, hogy az MCC rengeteg mindent adott neki, kutatói technikákat, módszertani ismereteket, önérvényesítési és vitázási készségét is fejlesztette.

Tavaly Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölti kampánystábjában dolgozott, szinte minden kampányeseményen látható volt mellette, még akkor is, amikor a fideszes politikus bejelentette, hogy Vitézy Dávid javára visszalép.

Kutatási témáját tekintve Szabó Botond Zsolt a Facebook szuverenitásra és alapjogokra gyakorolt hatását vizsgálta. A 444 megjegyzi, hogy e vizsgálatra most a gyakorlatban is lesz lehetősége azáltal, hogy szerepelt Szentkirályi Alexandra gyűlöletkeltő, erősen dezinformatív videójában.

A videó miatt egyébként a momentumos Gelencsér Ferenc már jelezte is, hogy feljelentést tesz közveszéllyel való fenyegetésért. „338. § (1) Aki a köznyugalom megzavarására alkalmas olyan valótlan tényt állít, híresztel, vagy azt a látszatot kelti, hogy közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő” - idézte a politikus a vonatkozó jogszabályt. Úgy vélekedett, Szentkirályi Alexandra ma minden szempontból alulmúlta az állampárt eddig is undorító politikai kommunikációját.

„Értem én, hogy kampány van, de azért húzzunk már meg egy határt a jó Isten áldjon meg. (...) Ez egyrészt közveszéllyel való fenyegetés, másrészt, hogy lehet valaki annyira ostoba, hogy ennyire alpári módon hergeljen egy olyan országgal szemben, ahol magyarok élnek?!” - fogalmazott, jelezve, hogy az ukrán népesség ezt feltehetően a határon túli magyarokon fogja majd számon kérni, majd felszólította a fideszes politikust, hogy vonuljon vissza a közélettől.