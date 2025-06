Vitézy Dávid: Ha kineveznének főpolgármester-helyettesnek, akkor azonnal lemondanék

politika;Orbán-kormány;Budapest;lemondás;Vitézy Dávid;kinevezés;főpolgármester-helyettes;

2025-06-14 05:55:00 CEST

Senkinek nem érdeke az előrehozott választás Budapesten, de az előfordulhat, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek szavaznia kell a saját feloszlatásáról – mondta a Népszavának Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, aki nem titkolja: ma is megvan benne az a fajta elégedetlenség, ami tavaly arra sarkallta, hogy elinduljon a választáson. Interjú.

Szinte mindennap nekiugrik Lázár Jánosnak, főként a MÁV miatt. Mi a cél? Mondjon le?

Le kellene. Sőt már tavaly meg kellett volna tennie a Keleti pályaudvaron történt vonatkisiklás után. Botrányosnak tartom a MÁV-val kapcsolatos miniszteri teljesítményét. Leállított minden vasúti beruházást, járműbeszerzést, pályafelújítás helyett a budik rendbe tétele a cél. A késések megszüntetése helyett a jegyár visszatérítését ígéri. De még ezt se teljesíti, hiszen csalnak a késési adatokkal, hogy ne kelljen fizetni.

Nem a MÁV vezérigazgatóját kellene elővenni mindezért?

Hegyi Zsolt gyakorlatilag szóvivői szerepet lát el, annyi a dolga, hogy magyarázza a miniszteri bizonyítványt. Lázár János minden érdemi hatáskört magához vont. A MÁV vezére egy ablaktörlő lapátot, egy sorompó alkatrészt, még egy büfékocsiba szánt hamburger zsemlét se rendelhet az engedélye nélkül. Létrehoztak egy külön beszerző központot, amit a tárcavezető volt gimnáziumi osztálytársa vezet, aki egyébként a hódmezővásárhelyi Promenád 24 című propaganda oldal tulajdonosa. Ahol egyik nap Navracsics Tibor ellen írnak lejárató cikket, másik nap Magyar Pétert drogosozzák. A MÁV vezetőjének nem sok szerepet osztottak.

A fővárosban is erősen szorgalmazza a cégvezetők lecserélését. Miért olyan fontos ez?

A választók világosan megüzenték tavaly, hogy nem kérnek abból, ahogy eddig működött a város. Karácsony Gergelyt ugyan szűk többséggel újraválasztották, de a mögötte álló pártokat a Fővárosi Közgyűlés alig negyedére szorították vissza. Ezt a politikai átrendeződést le kell képeznie a fővárosi cégvezetőknek is. Soha nem mondtam, hogy mindenkit le kell váltani, csak azt, hogy pályázatot kell kiírni. Akkor vált ez élessé, amikor Karácsony Gergely egy fideszes javaslatot felkarolva csomagban bizalmi szavazásként tette fel a kérdést, a közgyűlési többség pedig megvonta a bizalmat az összes cégvezetőtől. Ha másképp döntünk, akkor a néhány héttel később megbukott BKV-vezérnek is bizalmat szavaztunk volna. Mi ezt nem tudtuk vállalni.

A BKV vezérigazgatóját már menesztette Karácsony Gergely, a BKK-vezér maga távozott. Nem kockázatos éppen csődveszély idején lefejezni a cégeket, főként úgy, hogy nem tolonganak a megfelelő jelöltek?

A BKV és a BKK esetében valóban új pályázatot kell kiírni az előző sikertelensége miatt. Ez még nem történt meg a közgyűlés májusi döntése óta. A főpolgármester közben a BKV élére kinevezte Takács Pétert, a Hagyó-korszak beszerzési vezetőjét, a 3-as metró orosz felújításának irányítóját. A közgyűlési többség szerint ez jogszerűtlen volt. A BKV-nál súlyos jogi és vezetési válság van, amelyben bizonyosan lépni kell a júniusi közgyűlésen. Tettem rá javaslatot, de nem akarok a nyilvánosság előtt nyomást gyakorolni a főpolgármesterre.

Azért nem mindig ilyen finomkodó. Csak a legutóbbi időket nézve vádolta már Karácsonyt zsarolással, strómansággal, igaz, a másik oldal se maradt adós. Meddig élezhető ez?

A választás után megpróbáltuk normalizálni a helyzetet, ő maga javasolt helyettesének, bár szavazásig nem jutott el a dolog. A város működése érdekében, ha vitákkal terhelten is, de próbáltunk együttműködni. A helyzet a BKV körüli korrupciós botrány kirobbanása után mérgesedett el. De a csőd árnyékában fontos, hogy félre tudjuk tenni a vitákat és egységet mutassunk, ezért hívtuk össze Baranyi Krisztinával a múlt heti együttes bizottsági ülést, ahol sikerült egy olyan határozatot elfogadni, amit a Fideszen kívül az összes frakció megszavazott.

Megoldás lehet a forráshiányra a vezetőcsere?

A fővárosi kasszából hiányzó 51 milliárdra nem. De azért lenne min spórolni. A BKV 20-30 éve megkövesedett régi struktúrában működik, bőven lenne lehetőség hatékonyságnövelésre. A Budapesti Közművekről legkevesebb annyi elmondható, hogy nem a főváros anyagi helyzetéhez illeszkedően gazdálkodik. 2023 nyarán 45 miniszteri felszereltségű szolgálati autót béreltek, azóta is darabonként közel félmilliót fizetnek értük havonta. Ezenfelül ott vannak a jutalmak, amit a fővárosi cégvezetők által kapott 40 százalékos prémium felett osztogatnak a BKM-nél. Tavaly 120 milliót fizettek ki erre a vezetőknek.

A cégvezetői pályázatokon nincs túlkínálat kompetens szakmai kiválóságokból…

Komoly cégvezető ebbe a káoszba a választások előtt 10 hónappal nem fog úgy jelentkezni, hogy ne kapjon egyértelmű jelzést arra, hogy komolyan számítanak rá, bírja a főpolgármester, az egyik vagy akár több frakció támogatását. Ehhez valamiféle párbeszédre lenne szükség a szereplők között, amire most nem sok esélyt látok, hisz a főpolgármester inkább a korábbi cégvezetők helyükön tartásában érdekelt.

A főváros a fizetésképtelenség határán egyensúlyozik. A kormány elméletileg tárgyal a segítségről, de előbb átvilágítana. Csak az időt húzzák vagy valóban készek segíteni?

A városvezetés már annyiszor kiáltott farkast, hogy most sokan nem hiszik el, hogy valóban csőd közelbe jutott Budapest. A farkaskiáltás után most a farkassal való tárgyalás van soron. A kormánnyal való keddi egyeztetésen nem voltunk ott, a városvezetéstől kapott tájékoztatás szerint jól ment. Bennem azért erős szkepszis van, hogy ez sikerre vihető és a kormány majd kisegíti a fővárost. Az átvilágítás furcsa kérés, hiszen az Állami Számvevőszék a közelmúltban többször vizsgálódott a fővárosnál és a cégeknél. Én nem fogok semmiféle pénzügyi ellenőrzés ellen érvelni, de komoly, részletes átvilágításra aligha van idő. A városvezetés abban bízik, hogy a júniusi közgyűlésen bemutatható lesz valamiféle megállapodás a kormánnyal. A költségvetést is felül kell vizsgálni akkor a Kúria döntése nyomán.

Az ÁSZ szerint 117 milliárdos mínuszban lesz a város augusztusra. Ki lehet ebből lábalni?

Ez a legrosszabb forgatókönyv. Ha a város megkapja az azonnali jogvédelmet és a szolidaritási hozzájárulás miatt indított perek valamelyikében is sikert ér el és az államkincstár ki is fizeti a megítélt összeget, akkor jóval kisebb lehet a hiány. De ez csupán azt jelenti, hogy a fizetésképtelenség nyár helyett ősszel jön el. Ezért is lenne szükség a kormánnyal való egyezségre.

Az egyik kormányzati tárgyaló, Latorcai Csaba miniszterhelyettes szerint a főváros két fő feladata a közösségi közlekedés és a parkolási rendszer üzemeltetése. Erre adnának pénzt. A parkolás mitől lehet fontosabb, mint mondjuk az ivóvízellátás?

Örülnék, ha a parkolás üzemeltetés fővárosi hatáskör lenne, de jelenleg a kerületeké. Arra mindenesetre nagyon büszke vagyok, hogy a közgyűlés a javaslatomra leszámolt a parkolási maffiával: jövő nyárra az összes parkolóautomatának el kell tűnnie a városból.

Sérülhet ezzel valamely NER-érdekeltség?

Lehet. De azért az elég beszédes lenne, ha a parkolóautomaták fennmaradását kérnék a szolidaritási hozzájárulásért cserébe.

Valamit bizonyosan kérnek…

Eddig tudomásom szerint nem merült fel, hogy bármely fővárosi közszolgáltatást átvenné a kormány. De ha bárkinek eszébe jutna, hogy a BKV-t, vagy a BKK-t állami kézbe vegyék és a MÁV-hoz csatolva Lázár János miniszteri felügyelete alá helyezzék, akkor minden tőlem telhetőt el fogok követni, hogy ezt megakadályozzam.

Létezhet olyan politikai forgatókönyv, ami szerint a nemzet fővárosának csődje kívánatos lehet az Orbán-kormánynak?

A Fidesz célja nyilván az, hogy a neki 2026 szempontjából fontos vidéki választókerületekben eladja azt a kitalált történetet, hogy a Karácsony-Tisza-Vitézy csapat, tetszőleges sorrendben, csődbe vitte a várost, az ellenzék alkalmatlan az ország vezetésére. De azt nem hiszem, hogy ez a kommunikációs háború odáig fajuljon, hogy leálljanak a villamosok, mert nem tudjuk fizetni a béreket. Az államnak figyelemmel kell lenni a hitelminősítőkre. Budapest csődje innen két országgal távolabbról nézve is egyenlő az ország csődjével. Ez pedig mindenféle szempontból annyira rossz üzenet lenne a világ felé, hogy szerintem végül nem éri meg a kormánynak.

Egyelőre nem úgy tűnik, mintha engednének a pénzügyi satun, sőt az inkasszó után jött az uniós források elvonására, az iparűzési adó bevétel csökkentésére vonatkozó javaslatok…

A főpolgármester egyelőre hisz a kormánynak, így én sem lehetek pesszimista. Ha mégsem lesz ilyen szép a kép, akkor elő kell venni azt a vészforgatókönyvet, amit Baranyi Krisztinával javasoltunk. Fenntartom azt a javaslatomat, miszerint jelentsük be, nem fizetjük többet az MVM és a MOL számláit, hiszen az állami, állam közeli mamutoknak tavaly külön-külön 300 milliárdos profitja volt. Elbírnák. S ha nem, akkor rajtuk lenne a politikai felelősség, ha leállnak a buszok, villamosok, nem lesz közvilágítás. Ha nem mutatunk erőt, akkor vesztes pályára szorulunk.

Meddig menne el a főváros érdekében az Orbán-kormány elleni tiltakozásban?

A kérdés inkább az, hogy meddig érdemes arra várni, hogy tárgyalásos úton elérhető a megállapodás. Ha a júniusi közgyűlés elé nem sikerül behozni egy elfogadható javaslatot, akkor elő kell venni a B terveket és bele kell állni ezekbe.

Látott már ilyen vészforgatókönyvet?

Nem. A bizottsági üléstől számítva 15 napja van ezek elkészítésére a városvezetésnek, illetve a cégeknek. Mi felajánlottuk a segítségünket, de egyelőre nem kérdeztek meg bennünket.

Az egyetlen közszolgáltatás, amin érdemben spórolni lehet, illetve alkalmas az erőmutatásra az a közösségi közlekedés. Ez viszont erős érdeksérelemmel járna a budapestieknek.

Én ma nem látom kivitelezhetőnek a drasztikus kapacitásszűkítést. A szakszervezetektől tudható, hogy a dolgozók sem feltétlenül akarják egyedül hátukra venni a város ügyét. Nem biztos, hogy jó, ha besétálunk abba a csapdába, hogy mi állítjuk le a buszokat. A tíz perces leállásnak sem volt különösebb hatása.

Az ön javaslatára jár éjszaka is a metró. Biztos jó ötlet az üzemidő hosszabbítás, amikor azt se tudni, hogy nappal meddig járhatnak még a járművek?

Karácsony plakátjain azt olvasom, hogy Budapest élni akar, nem túlélni. Nem lehet a csődbe beletunyulni. A metró egyébként csak heti két este jár jóval tovább, erről a jelenlegi válsághelyzet előtt döntött a közgyűlés, ráadásul a jegyáremeléssel megteremtettük a pénzügyi fedezetét ennek és több trolivonal meghosszabbításának is. Nem lehet minden programot, korábbi döntések végrehajtását leállítani. Túl nagy rendszerekről, sok hónapos átfutású tervekről van szó. Ráadásul amikor ezek a javaslatok születtek, akkor még a városvezetés is fejlesztésekről egyeztetett a frakciókkal, szó sem volt csődről. A következő közgyűlésen is fogunk szakpolitikai javaslatokat tenni, mert a város nem állhat le. De itt van Rákosrendező nemzetközi urbanisztikai tervpályázata is, amelyet az elfogadott menetrend szerint júniusban kell jóváhagynia a közgyűlésnek. Ez több százmillió forintos kiadás, de ha be akarjuk mutatni, hogy Budapestnek van víziója az arab felhőkarcolókkal szemben, akkor ki kell írni ezt a tendert. Karácsony Gergely arra tett javaslatot, hogy tervpályázat zsűrijét a főpolgármester vezesse és én legyek a társelnöke.

A kormány mintha szintén hajtaná az ügyet, de miből fizet majd a BKM? A második részlet már nincs benne a kasszában.

Jelentős része benne van, de valamennyit valóban bele kell tenni a fővárosnak. Meglátjuk, hogy ez még az idén esedékessé válik-e. Az öt feltételből eddig csak egy teljesült.

A májusi közgyűlésen sem a Tisza, sem a Podmaniczky Mozgalom nem fogadta el több cég beszámolóját, kockáztatva ezzel a hitelszerződéseik felmondását, a bírósági kényszertörlést. Előre tudható volt, hogy Karácsony Gergely főpolgármesteri hatáskörben eljárva, más lehetősége nem lévén, aláírja ezeket a beszámolókat. Mire jók ezek a politikai játszmák?

Szerintem világos a logika emögött: az vállaljon felelősséget, aki belelát a cégek gazdálkodásába. Karácsony nevezte ki a cégvezetőket, a felügyelőbizottságokban a főpolgármester közvetlen munkatársai kaptak helyet. Ahol kaptunk információt és nem merültek fel aggályok, ott megszavaztuk a beszámolót. A BKV esetében az MSZP-n és a Párbeszéden kívül mindenki ellene szavazott. A képviselők 90 százaléka elutasította, ahogy Karácsony irányítja a céget.

A BKV működése Karácsony Gergely személyes döntéssorozatának eredménye lenne?

Igen. Egyedül hoz személyi döntéseket, a régi baloldali üzleti köröknek továbbra is bejárása van a cégbe.

A Fővárosi Közgyűlésben feltűnően együtt mozog a Tiszával. Ennyire közösek a célok?

Sok szempontból hasonló helyzetben vagyunk, ahogy a Kutyapárttal is. Ellenzéki szavazók küldtek minket a közgyűlésbe, de közben velünk váltották le a régi MSZP-DK-s világot. Ebből származnak erős konfliktusok a főpolgármesterrel, aki még mindig őket képviseli. A választók azonban a régi világ politikai elitjét Horváth Csabától Wintermantel Zsoltig el akarták küldeni a francba, így a közgyűlés fele új frakciókból áll. Ennek köszönhetően sok az újonc, akiknek új a szerep és minden régi szereplővel megvannak a vitáik.

Még mindig nincs főpolgármester-helyettes. Sára Botond főispán bíróságra vitte az ügyet. Azt rebesgetik, ha felhatalmazást kap a helyettes jelölésére, akkor önt javasolja. Elfogadná?

Nem fogadnám el. Ha mégis kineveznének, akkor azonnal lemondanék. Tavaly több szavazattal vesztettem el a főpolgármester-választást, mint amennyivel Tarlós István annak idején megnyerte. Ezt a legitimációt nem áldozom fel egy kormánypárttól jött kinevezés oltárán.

Előállhat az a helyzet, akár a csőd, akár a helyettes hiánya miatt, hogy a Fővárosi Közgyűlés feloszlatja önmagát vagy a Parlament teszi meg helyettük?

Olyat el tudok képzelni, hogy erről szavazás lesz a közgyűlésben, de olyat nem, hogy a törvény által előírt négyötödös arányban át is megy. A DK-Párbeszéd-MSZP számára ez öngyilkos merénylet lenne. De a két nagy országos politikai erőnek sem érdeke az új választás a 2026-os parlamenti választás előtt. A Fidesz ma rosszabbul szerepelne, mint 2024-ben.

Ha előrehozott főpolgármester-választás lenne, akkor elindulna?

Ma nem látom, miért lenne. A 2029-es önkormányzati választás az új kormány harmadik évében lesz, olyan politikai környezetben, amit ma megbecsülni sem tudunk. Az változatlan és látható, hogy van bennem ambíció Budapest fejlesztésére. Az a fajta elégedetlenség, ami tavaly arra sarkallt, hogy elinduljak a választáson, ma is megvan bennem. De ez most nem aktuális kérdés.

Elképzelhetőnek tartja, hogy a hatalom megtartása érdekében nyílt önkényuralmi rendszerré alakul az Orbán-rezsim?

Az idei év eddig a Fidesz hátrálásáról szól. Meghátráltak a Pride, a sajtótörvény, maxi-Dubaj és a pályaudvarok eladása kapcsán és ez fog történni Budapest csődbe vitelének szándékával is. A társadalom zöme az Európai Unió tagja szeretne maradni és nem fogad el semmi olyan politikai lépést, ami ezt kockáztatná. Ha most az önkény irányába próbálna lépni a Fidesz, azzal csak a saját problémáikat súlyosbítaná. Ez persze nem zárja ki, hogy a választások elvesztése esetén ne próbálnának káoszt szítani, hogy annak farvizén visszatérhessenek.