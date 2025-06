A Chuck Norris vicceken keresztül megismert Isten is téma volt az Ünnepi Könyvhéten

Ünnepi Könyvhét;Jakupcsek Gabriella;Lackfi János;Békés Márton;

2025-06-15 12:51:00 CEST

A kultúrpolitika közös pontjairól, háttérbe szorult családmodellekről, a bibliafordítás kihívásairól és is szó esett a harmadik napon.

Akármennyire is “hideg médium”, nem ördögtől való, ha politikai, közéleti csatákat a digitális térben is folytatunk, de alapvetően a papír alapú kultúrában hisz Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója, a Kommentár folyóirat főszerkesztője, a XXI. Századi Intézet főigazgatója. Legújabb, Nemzeti maximum című könyvéről Szabó László kommunikációs szakember beszélgetett vele az Ünnepi Könyvhét 3. napján. “A kultúra nem homokra épült vár, hanem papírhalmokon álló kastély” - tette hozzá Békés, aki, mint korábbi, 2020-ban megjelent Kulturális hadviselés című könyvénél sem, úgy itt sem tervezte előre, hogy könyvet fog írni. Azóta - mint mondja - a kulturális kérdés elkezdett összekapcsolódni benne azzal, hogy mi az a világ, vagy egész korszak, amiben ma élünk, innen is az új kötet ihlete. Szabó László rámutatott, a rendszerváltás óta sokat beszélünk nemzeti minimumról, de a kérdést most Békés kifordította és a Nemzeti maximummal azt a legtöbbet keresi, amelyben egyetérthetünk. Békés szerint természetes folyamat volt akkoriban a minimumról beszélni, mert az “hallgatólagos megegyezést jelentett arról, mi az, amelyet egyikünk sem akar.” Majd hozzátette: “35 évvel később illendő lenne kijelölni, mi az, amelyben egyek vagyunk. Közös elvek, közös erények.” - utalva többek között politikai és kulturális kérdésekre. Majd Karácsony Sándor, egykori pedagógiai író szavait szabadon idézve magyarázta meg, mi is lehet valójában ez a nemzeti maximum: “Magyarnak lenni nem a vér, nem a biologikum, hanem a lélek és a gondolat, mert Petrovics Sándornak az anyja tót asszony volt, az apja pedig egy rác mészáros, lehet, hogy egy unciányi része sem volt magyar, mégis Petőfi Sándor lett belőle. Szerintem ez a maximum” - emelte ki Békés.

“Nagyon megnyomorítja az embert, ha azt a hagyományt akarja tovább vinni, amely nem mindig tartható már” - mondta később Jakupcsek Gabriella új könyvének bemutatóján azzal kapcsolatban, milyen elvárásokat állít a társadalom az elsősorban hagyományos értelemben vett családalapítás felé manapság.

A műsorvezető Jóanyád! Szülői szerepben a B oldalon című kötete erről és a gyereknevelés nem túl rózsaszín részeiről is őszintén ír. A szerzőnek ugyanis fontos volt, hogy ne csak a tradicionális női, férfi történeteket tartalmazza a kötet. Szerinte a családok sokféleségével igazságtalanul keveset foglalkozunk, mikor a gyereknevelés kérdéseiről beszélgetünk: “Van, aki valóban teljesen hagyományos családban él, de mi van a mozaikcsaládokkal, vagy azokkal, akiknél nem jön össze a gyerek?” - teszi fel a kérdést Jakupcsek, aki szerint a könyv maga is segíthet megérteni, mennyi féle család létezhet, hiszen ezt mi teremtjük meg, olyan lesz, amilyenné végül magunk formáljuk.

Később a Magyar Műfordítók Egyesületének pódium beszélgetésén Molnár Krisztina Rita író, költő, műfordító és Pecsuk Ottó teológus, bibliatudós, református lelkész osztotta meg élményeit arról, milyen egy olyan könyvet fordítani, mint a Biblia. A feladat azért is volt izgalmas, mert nem egy hagyományos egyházi szóhasználattal írt kötet volt a céljuk, különösen, hogy a célközönség a fiatalabb huszon- és harmincéves korosztály. Molnár, lektorként többek között kiemelte, egy ilyen feladatnál az sem jelent kisebb kihívást, hogy a nyelv manapság annyira gyorsan változik tíz év alatt, mint korábban száz év alatt. Az első magyar ökumenikus bibliafordítás próbafordításának megjelenésével a tizenkét egyházat tömörítő Magyar Bibliatársulat célja, hogy a széles nyilvánosság is véleményt alkothasson a műről. (Az észrevételeket az [email protected] e-mail címre várják.)

“Tudod mit kígyó, elmész te az anyádba.” - hangzik el Éva szájából egy fejezetben, Lackfi János legújabb, Elmúlik című könyvében, amelyben nem kisebb dologra vállalkozott, minthogy megpróbálja “emberi ésszel megoldani a bibliai problémákat.”

Így eshet meg például, hogy Istent Chuck Norris vicceken keresztül ismerhetjük meg a könyv által: “mire egyet pislantok, Isten már kétszer átúszta a végtelent.”

Bevallása szerint kapóra jött a költőnek, hogy a bibliafordításról szóló beszélgetést követően léphetett színpadra, így az adott egy irányt a bemutatónak, mert új könyvében valójában egyfajta “unortodox bibliafordítás” elkészítésére vállalkozott. A keretet viszont egyértelműen egy repülni tanuló verébfióka szolgáltatta az egyszemélyes bemutatóhoz, a madár az eseményt megelőzően esett ki a fészekből és talált menedéket az író lába körül. “Azt mondják, akik tudnak héberül, hogy Isten jelenléte olyan, mint egy madár, amely a közvetlen közeledben leszáll. Egy ilyen jelenlét, amely egyszercsak nem volt ott, aztán már ott van - talán veréb is lehet” - mondta Lackfi, aki, mint mondta, a könyv címét egy séta alkalmával meglátott graffiti ihlette, amely csak annyit írt: Elmúlik. “Lehet-e ennél többet vagy pontosabbat mondani a költészetről és az életről? Ha nem múlna el, nem lenne róla érdemes írni” - mondta a költő.

G. Fodor: Orbán kontra Soros című könyve az év történelmi kötete a Librinél FÜGGÉS “Az ún. Libri-díj jövő évi shortlistjének összeállításához javaslom a döntnökök szíves figyelmébe az alábbi címeket: Lakberendezés/design kategória: Hatvanpusztai enteriőrök” - írta többek között Merényi Ágnes, a Móra Kiadó szerkesztőségének korábbi vezetője egy nyilvános Facebook bejegyzésben, reagálva a 2025-ös Libri irodalmi díjak idei elismertjeire. Az évekig független, a könyvkiadó saját kontójára szervezett díj 2024-ben tért vissza, egy év kihagyás után azt követően, hogy a kormányközeli Mathias Corvinus Collegium részesedést vásárolt a könyvkiadó cégben. Bár Demeter Szilárd 2023-ban a Mandiner podcastjában az „elhatárolódók meg a hisztériázók kórusa”-nként aposztrofálta azokat, akik a Libri felvásárlása miatt tiltakoznak, majd arról beszélt, hogy szerinte az egy piaci tranzakció volt, és később is piaci alapon kell eldönteni, hogy mely szerzőket és könyveket kell támogatni, a szakma megkérdőjelezte az elismerés körülményeinek függetlenségét. A Libri irodalmi díj ugyanis egyedülálló volt abból a szempontból, hogy valóban nem állami kitüntetés volt és az elismert alkotók számára a kiadó hatalmas marketing pénzt is biztosított, műveik népszerűsítésére. 2025-ben díjat nyert Az év történelmi tényirodalma kategóriában G. Fodor Gábor, a NER ismert politológusa, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója, Orbán kontra Soros című könyvéért. A szerző a közösségi médiában Schmidt Máriának is megköszönte, hogy a mű létrejöhetett. Az Ünnepi Könyvhét alkalmából díjazottak között szerepel továbbá: Borbás Marcsi, Bartos Erika, Karády Anna, Emeran Mayer, Edith Eva Eger, Náray Tamás, Bibók Bea és Bán Mór is. Életműdíjjal ismerték el továbbá Tolnai Ottót, Csukás Istvánt és Sajdik Ferencet.