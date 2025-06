Kötöznivaló

Fidesz;csomagtartó;Szentkirályi Alexandra;

2025-06-16 06:00:00 CEST

Szabó Botond Zsolt vezető kormányfőtanácsos elbukott, ez lehet az első megfejtés. Elbukott, mert ő amellett érvelt, hogy összeverve, művérben úszva, az életéért könyörögve feküdhessen a fekete autó csomagterében, mialatt Szentkirályi bűvésznő az ukrán maffia működéséről mesél legújabb TikTok-videójában. És igaza lett volna, mert így azt láttuk, hogy Szabó Botond Zsolt vezető kormányfőtanácsos összekötözött kézzel eljátssza, hogy ukrán emberrablók fogságába került (ami mindennapos lesz már Ukrajna uniós tagságának a gondolatára is), és Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz furcsa frakcióvezetője pedig nem segített neki kiszabadulni.

Miután a vezető kormányfőtanácsos a fideszes rutinkarrieríven megfordult az MCC-ben is, ahol hatékony önérvényesítését és vitázási készségét fejlesztette, a következő megfejtésünk is érveléstudományi. Szabó Botond Zsolt vezető kormányfőtanácsos ambuláns veseeltávolítást szimulálva akart feküdni a Škoda csomagtartójában, vagy csak egy szervdonor-hűtőtáska akart lenni, amiben a lábon kihordott májtranszplantátuma jelezte volna a néhai vezető kormányfőtanácsost, de ezt az ötletét is leszavazták. „Nem vagyunk mi barmok, Botond, banyek” – mondta erre Szentkirályi művésznő –, „Erzsi néni így is érteni fogja az üzenet!”

De az is lehet, hogy még durvább szürroganizmus a megfejtés. Egy héttel a tavalyi EP-választás előtt az észszerűség béklyóit levetkező „békemeneten” színészek játszották el vérgőzös dramaturgiával az ukrán frontra induló magyar apák fájdalmát, és anyákét, gyerekekét sírva-ríva. Ha létezne sátán, azt gondolnám, ő lehetett az első, akivel szövetségre lépett a Fidesz a nagy Oroszország kovácsolta frigyben. Sátán híján zsigeri gonoszságot látok csak, becsatolom a biztonsági övemet, és drukkolok drága Erzsi néninek, hogy tegyen így ő is.