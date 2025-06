Mennyire volt közel Irán az atombombához?

A miniszterelnök szerint Izraelnek nem volt választása, azért lépett most, mert „ha nem állítják meg, Irán nagyon rövid időn belül atomfegyvert tud előállítani… Lehet, hogy egy éven, lehet, hogy hónapokon belül”.

A nemzetközi médiában megszólaltatott biztonsági szakértők, elemzők egy része hisz Netanjahunak, mások kételkednek szavaiban, emlékeztetve, hogy az izraeli vezető évtizedek óta azt állítja: Irán az atombomba előállításának küszöbén áll.

A Netanjahuval szemben kritikus elemzők sora állítja: az izraeli miniszterelnök mindenekelőtt azt akarta megakadályozni, hogy létrejöjjön az új amerikai-izraeli nukleáris megállapodás, amelynek következő fordulójára épp most vasárnap került volna sor. (Mint ismert, Netanjahu a 2015-ös hathatalmi nukleáris egyezményt is ellenezte, az Obama-adminisztrációval többek között ezért romlott meg a viszonya.) Mások azt emelik ki: saját kormánya bukását próbálta az új hadjárattal megakadályozni.

Tény azonban, hogy Irán nem fogadta el Donald Trump feltételeit az április óta zajló amerikai-iráni nukleáris tárgyalások keretében, az amerikai elnök 60 napos ultimátuma csütörtökön járt le, az izraeli támadás pedig csütörtökön éjfélkor indult.

Az izraeli álláspont szembemegy az amerikaiakéval, illetve az ENSZ atomenergia-ügynökségének megállapításaival, de amint a The Guardian elemzésében megállapította, nem kizárt, hogy „Izrael félelmetes hírszerző közössége többet tud Irán nukleáris programjáról, mint amerikai kollégái, vagy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ), az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve”.

Izrael szerint Teherán legalább 9, egyes becslések szerint 15 atombomba előállítására képes rövid időn belül. Az izraeli hadsereg (IDF) vezetése azzal indokolta az offenzíva időzítését, hogy friss hírszerzési adatok szerint „konkrét előrelépés történt az iráni rezsim azon erőfeszítéseiben, hogy atombombához átalakított fegyveralkatrészeket állítson elő”.

A NAÜ múlt heti legfrissebb negyedéves jelentése ezt nem támasztja alá. Eszerint Irán elegendő, 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránt halmozott fel, ami nem jelentős technikai előrelépés a fegyverminőségű 90 százalékhoz képest, és nem elegendő 9 atombomba előállításához, ugyanakkor „komoly aggodalomra ad okot” a proliferációs kockázatok miatt.

Bár Irán mindig is azt állította, hogy nukleáris programja kizárólag békés célú, az ügynökség ebben a jelentésben is leszögezte: erre nem tud garanciát nyújtani, mivel a perzsa vezetés nem működik együtt a három be nem jelentett nukleáris telephelyen az ellenőrök által talált mesterséges uránrészecskék kivizsgálásában.