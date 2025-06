Várat magára a minőségi változás

Egy éve, augusztus elsején iktatták be Hasszan Rohani iráni elnököt. Bár azóta érezhető az enyhülés az Egyesült Államok és Teherán viszonyában, s az iráni atomprogram ügyében is történtek előrelépések, mérlege igencsak felemás. Az emberi jogok tekintetében vajmi kevés előrelépés történt hazájában, s a gazdaságban is csak mérsékelt sikereket könyvelhetett el. Ez persze nem feltétlenül az ő hibája.