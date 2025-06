Hiába fogadkozott a MÁV, vasárnap is összeomlott a vasúti közlekedés a Balatonnál

Balaton;MÁV;káosz;leállás;Összeomlás;vonatkésések;motorvonat;

2025-06-15 19:24:00 CEST

Most a déli part vasútvonalán történt műszaki hiba, egy motorvonat robbant le, állt a forgalom, a pótlóbuszok is jelentős késésekkel szállították az utasokat.

Meghibásodott egy motorvonat vasárnap délután Máriahullámtelepnél, Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő között, emiatt ott most áll a vasúti forgalom – írja a Mávinform. A közlemény szerint a Győrből Pécsre tartó Helikon InterRégió motorvonata állt le, így annak elvontatásáig Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő között a forgalom is állt. – A műszaki hibás szerelvény elvontatásáig a dél-balatoni vonalon ezen a szakaszon hosszabb eljutási időre kell számítani, Balatonfenyves és Balatonszentgyörgy között pótlóbuszok közlekednek – szólt a tájékoztatás.

Mint azonban kiderült, a műszaki hiba újabb káoszt okozott. – Déli pályaudvarról 14:35-kor elindult Balaton IC helyett Balatonfenyvestől Keszthelyig pótlóbuszok indulnak. A Keszthely-Pécs közötti Fenyves expressz várakozik, jelentős késéssel közlekedik majd tovább. A Fonyód-Kaposvár szakaszon utazók a kimaradó Helikon InterRégió (19695) helyett a következő, a 17:58-kor induló személyvonattal utazhatnak.

Ha mindez nem lenne elég, a Keszthelyről 16:48-kor Budapestre induló Balaton IC helyett a dél-balatoni szakaszon a főváros felé vagy Balatonszentgyörgyről induló 16:15-kor a Déli pályaudvarra elindult Déli-Parti InterRégióval juthatnak el, vagy Siófokról, az autóbusz-állomás 15. kocsiállásáról közvetlen pótlóbuszokkal mehetnek Kelenföld vasútállomásra. Jó hírként tálalták, hogy emellett mentesítő vonat is közlekedik Fonyódról Budapestre.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Hegyi Zsolt a MÁV-csoport vezérigazgatója fogadkozott, hogy most aztán felkészültek az utasok balatoni rohamára és az esetleges műszaki hibákra. „Átvizsgálva, megerősítve, újraszervezve – így készülünk a most kezdődő újabb hétvégére” – jelezte a tisztviselő. Korábban a MÁV adatközlése szerint csak a múlt hétvégi összeomlás után megközelítőleg 18 millió forint kártérítést fizetettek ki az utasoknak. Ez az összeg csaknem fele annak, amit június elseje óta összesen kifizetett jegyár-visszatérítésként, amit Lázár János építési és közlekedési miniszter hatalmas intézkedésként hirdetett meg, miután elismerte, hogy a hazai vasútvonalakon képtelenek biztosítani a megfelelő és pontos szolgáltatást.