Őrizetbe vettek és négy napig fogva tartottak egy magyar motorost Iránban

Irán;kiutasítás;motoros;őrizetbe vétel;

2025-06-16 11:14:00 CEST

Egy falun hajtott át, amikor megállították a rendőrök. Mivel több kamera és műholdas segélyhívó is volt nála, azt hitték, hogy kémkedik.

Őrizetbe vettek egy magyar motorost Iránban, majd négy nap után kiengedték és kiutasították – hangzott el az RTL Híradóban.

A győri Gáti Csaba a csatornának arról számolt be, hogy közel-keleti túrán volt, és amikor egy falun hajtott át, megállították a rendőrök. Az első két éjszakája még kényelmesen telt Iránban, ám letért az előre megtervezett útvonaláról egy kanyargós hegyi útra. Tudtán kívül egy olyan településre ért, ahol nukleáris kutatóreaktor is van, és mivel kamerák, drón és egy műholdas jeladó is volt nála, a rendőrök gyanút fogtak, azt hitték, kémkedik, ezért őrizetbe vették. Az utolsó pillanatban még tudott küldeni a feleségének egy SMS-t arról, hogy valószínűleg le fogják tartóztatni.

Az RTL Híradó szerint a magyar férfit Khondab településen fogták el, ahol egy nehézvizes kutatóreaktor van, ezért turisták nem léphetnének be. Négy napig tartották fogva, éjszaka egy hotelben volt, nappal kihallgatásokra vitték.

Mint mondta, három rendőr éjjel-nappal figyelte, háromóránként átkutatták a szobáját és naponta kétszer négy órán át hallgatták ki. A felesége eközben értesítette a teheráni magyar nagykövetséget, ők kezdték el megszervezni a kimenekítését. Végül, a negyedik nap délutánján szabadon engedték.

„Reggel 8 órakor indult egy hajó az Egyesült Arab Emirátusokba, és megmondták, hogy csak azon az egy útvonalon hagyhatom el Iránt. Viszont 1350 kilométerre volt a kikötő, úgyhogy délután 4-től reggel 8-ig gyakorlatilag egész éjjel motoroztam, hogy elérjem a kikötőt. Ugyanis hogyha nem tudtam volna elhagyni 24 órán belül Iránt, akkor letartóztatnak” – idézte fel a történteket a csatornának a magyar férfi, akit végül tíz évre kitiltottak Iránból.