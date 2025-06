Interaktív kalligráfiai bemutatóval, Zhang Wei mesterrel készül a Magyar Képzőművészeti Egyetem a Múzeumok Éjszakájára

Múzeumok Éjszakája;Magyar Képzőművészeti Egyetem;

2025-06-17 06:47:00 CEST

Fények a sötétben.

Interaktív kalligráfiai bemutatóval, Zhang Wei mesterrel készül a Magyar Képzőművészeti Egyetem a június 21-i Múzeumok Éjszakájára, amelynek keretében több mint 400 helyszínen, csaknem 2500 programmal várják a közönséget.

A Képző bronzművészet kiállításának kísérőeseményén a látogatók megismerhetik és kipróbálhatják a művészi írás technikáját. Egy másik művészeti egyetem, a Zeneakadémia intézményeiben az Andrássy úti Liszt Múzeumban korhű ruhás tárlatvezetések és zenés-játékos múzeumpedagógiai órák, Kecskeméten a felújított Kodály Intézetben pedig ritkán látható helyek bejárása és kézműves foglalkozások várják a közönséget a koncertek mellett, míg a Magyar Zene Házában alkalmazott zeneszerzés szakos hallgatók művei hangzanak el, amelyeket a Mohol- Nagy Művészeti Egyetem animációs gyakorlatában készült kisfilmek inspiráltak. A Kassák Múzeumban a Téglatan: leomlott estig, felépült reggelre című frissen megnyílt új időszaki kiállításához kapcsolódva bontási ünnepet tartanak, óbudai körmenettel, irodalmi talk show-val, múzeumi játszótérrel és piknikkel, vendég lesz a Téglakar is. Fényjátékkal készül a Budapest Galéria, amely újra megnyitja a közönség számára hosszú évek óta nem látogatható, a későbbiekben pedig állandó épülettörténeti kiállításnak otthont adó föld alatti kiállítóterét is, ahová különleges zenés árnyjátékot és fotogram workshopot terveznek. Időutazó programokkal készül az Aquincum, a közönség szemtanúja lehet, ahogy összecsapnak a gladiátorok, és ahogy megelevenedik egy római lakóház. A Ludwig Múzeumban levetítik a The Enigma of HeDonism című filmet, a rendező Heri Donot napjaink legjelentősebb indonéz művészeként tartanak számon. A filmkedvelők figyelmébe ajánlják a Filmek a fülnek válogatást is. Ebben olyan rövid, zenés videók lesznek láthatók a múzeum gyűjteményéből, mint például Bódy Gábor, Waliczky Tamás, Sugár János vagy a Blue Noses egy-egy alkotása. A Petőfi Irodalmi Múzeum programsorozata az önreflexió, az emlékezés és a belső utazás köré szerveződik – legyen szó naplóírásról, autofikcióról vagy zene és irodalom találkozásáról. A Mordái és a Sebő-együttes koncertjével, Gundel Takács Gábor által vezetett irodalmi kvízzel, Györgyi Anna és Hirtling István Márai-felolvasóestjével, szubjektív tárlatvezetésekkel, előadásokkal és beszélgetésekkel várják az érdeklődőket.