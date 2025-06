Demeter Szilárdék majdnem megnégyszerezték profitjukat

Demeter Szilárd;Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ);

2025-06-16 15:45:00 CEST

Volt olyan is, ami inkább csak vitte a pénzt.

Az eddigi legerősebb pénzügyi évét zárta 2024-ben a Demeter Szilárd-féle Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt.: a korábbi 474 millió forintos nettó árbevételét 714 millió forinttal növelte, míg a 2023-as 105 millió forintos nyereségét 400 millióra emelte, ezzel majdnem megnégyszerezve a profitját – írja az mfor.hu.

A portál cikke szerint a társaság – a pénzügyi jelentés kiegészítő melléklete alapján – 2024-ben működési támogatásként 5,7 milliárd forintot, beruházásra pedig 491 milliót kapott, az anyacégtől további 59 millió forint érkezett. Ez összesen közel 6,2 milliárd forintos bevételt jelentett. Ugyanebben az évben a vezetők juttatásai – Demeter Szilárd igazgatósági elnökkel az élen – 34,8 millióról 53 millió forintra emelkedtek. Az igazgatóság három főből áll, így tagonként átlagosan havi csaknem másfél millió forintot vihettek haza ebből a forrásból.

Május végén az is kiderült, hogy bár az ügynökség forgalma és nyeresége folyamatosan nő, nem minden vállalásuk járt sikerrel: a hvg.hu beszámolója szerint például az elmúlt években mintegy 250 millió forintot fordítottak egy angol nyelvű irodalmi folyóiratra, a The Continental Literary Magazine-ra, amelyből 2021 és 2023 között mindössze hét szám jelent meg. A várva várt áttörés azonban elmaradt, annak ellenére, hogy az ehhez szükséges forrás egy egész évnyi művészeti folyóirat támogatásával vetekedett.

A 2020-ban megalkotott ötéves könnyűzenei koncepció részeként Demeter Szilárd egy 23 milliárd forintos, világszínvonalú popkulturális és társművészeti központ kialakítását tűzte ki célul a Hajógyári-sziget 30 hektáros területén, valamint az Óbuda főterén található Zichy-kastélyban. Ezeket az elképzeléseket teljes egészében meg is valósíthatja, beleértve ipari műemlékeket, a hajógyári épületegyüttest, az egykori Vizoviczki-féle szórakozóhelyet és a római kori Hadrianus-palotát is. A cél, hogy kiállítóhelyek, rockmúzeum, több ezer fő befogadására alkalmas rendezvényhelyszín, próbatermek, közösségi terek és társművészeti helyszínek jöjjenek létre – a látványterveken már túl vannak, a kivitelezés is elkezdődött.