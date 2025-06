Teherán elhagyására szólította fel a lakosságot az izraeli hadsereg

Irán;Közel-Kelet;Izrael;háború;

2025-06-16 18:25:00 CEST

Folyamatos csapást mér az izraeli hadsereg iráni célpontokra - leginkább a fővárost veszik célba.

Sürgős figyelmeztetést adott ki az izraeli hadsereg, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy hagyja el Teherán egyik legnagyobb kerületét – írja a BBC.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) tájékoztatása szerint hamarosan katonai akció kezdődik a térségben, ahogy az elmúlt napokban a város más részein is történt, az iráni rezsim katonai létesítményei ellen irányuló célzott csapások részeként. Az IDF szóvivője, Avichay Adraee az X közösségi platformon (korábban Twitter) tette közzé az üzenetet, amelyhez egy térkép is tartozik, jelölve a veszélyeztetett területet.

A felhívás szerint Teherán 3. kerületének egyes övezeteiben élő lakosoknak el kell hagyniuk otthonaikat, mivel a térségben való tartózkodás életveszélyes lehet – az IDF szerint a művelet hamarosan megkezdődik. Az érintett kerület Teherán északkeleti részén található, és a hivatalos önkormányzati adatok szerint több mint 330 ezer ember lakja. Ez a város egyik legnagyobb kerülete, területe a főváros mintegy 4,5 százalékát teszi ki.

Itt működik az iráni állami műsorszolgáltató, az Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) központja is. Nem sokkal később Izrael csapást mért a műsorszolgáltató komplexumára. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen a műsorvezető éppen adásban van, amikor a háttérben egy robbanás hallatszik. Israel Katz védelmi miniszter egy korábbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy az iráni propaganda a megszűnés szélén áll. A műsorfolyam rövid időre megszakadt, de azóta ismét van adás.

Miközben az iráni kormányzati szervek továbbra is nyugalomra intik a lakosságot, és igyekeznek csökkenteni a feszültséget, a közösségi oldalakon egyre több olyan felvétel jelenik meg, amelyeken hosszú sorokban várakozó emberek és forgalmi dugóban rekedt járművek láthatók. Ezek alapján sokan próbálnak elmenekülni Teheránból, attól tartva, hogy a közelgő támadás súlyos következményekkel járhat.

Az izraeli miniszterelnök eközben arról beszélt, hogy ellenőrzésük alatt tartják Teherán légterét. Benjamin Netanjahu minderről a közép-izraeli Tel Nof légibázison tett látogatása során beszélt. Szerinte ez az állapot „egy teljesen új szakasz kezdetét jelenti az egész hadművelet során”. Kiemelte, hogy Izrael jelenlegi célkitűzései közé tartozik az iráni atomprogram és a ballisztikus rakétarendszerek jelentette fenyegetés felszámolása. Mint mondta, amikor Izrael irányítása alatt tartja Teherán légterét, „csapást mérünk ezekre a célpontokra – a rezsim célpontjaira –, válaszul Irán bűnös rendszerének tetteire, amely ártatlan civileket, nőket és gyermekeket támad”. A Times of Israel beszámolója szerint hozzátette: Izrael igyekszik minimálisra csökkenteni a polgári áldozatok számát, és előzetesen figyelmezteti Teherán lakosait, hogy hagyják el az érintett területeket, miközben a légierő precíziós támadásokat hajt végre a kijelölt objektumok ellen a fővárosban.

Az iráni állami média szerint Izrael katonai csapást mért egy katonai támaszpontra Teherán nyugati részén is. A Fars hírügynökség beszámolója szerint a támadások hatására működésbe lépett az iráni légvédelem.