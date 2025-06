Hét magyart menekítettek ki a közel-keleti konfliktuszónából

Irán;Közel-Kelet;Izrael;Szijjártó Péter;evakuálás;kimenekítés;

2025-06-17 11:22:00 CEST

Szijjártó Péter szerint egyre több magyar állampolgár kér segítséget a hazajutásban, további evakuációs műveletek is folyamatban vannak.

Az első evakuációs akció ezekben a percekben már megnyugtató fázisába ért, miután a szlovákok által szervezett mentesítőjárat elhagyta Jordánia légterét, fedélzetén hét magyar állampolgárral, akik így kikerültek a közel-keleti konfliktuszónából – közölte Szijjártó Péter hétfő este.

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta: a hét magyar rövidesen megérkezik Ciprusra, ahol magyar konzulok már várják őket, majd kedden tovább indulnak Pozsonyba. Szijjártó bejegyzésében megköszönte a „szlovák barátainknak” az együttműködést, majd úgy fogalmazott: „Nem ez az első közös evakuációs műveletünk, mindig is számíthattunk egymásra és ez a jövőben sem fog változni.”

A tárcavezető posztjában közölte: további műveletek is szervezés, illetve kivitelezés alatt vannak. A közel-keleti térségben – mint írta – egyre súlyosabb a biztonsági helyzet azzal, hogy Irán és Izrael most már nem csak egymás fővárosait támadja.

A konfliktuszóna kiszélesedése megnöveli azon magyarok számát is, akik veszélybe kerülhetnek a térségben, így egyre több magyar állampolgár kér segítséget a hazajutásban. Az evakuáció most lényegesen bonyolultabb, mivel Irán és Izrael lezárták légtereiket, így most több összetett művelet zajlik, több közel-keleti ország területén – tette hozzá Szijjártó.