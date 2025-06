Megszavazták az irreális jövő évi költségvetést

Parlament;költségvetés;GDP;infláció;szavazás;

2025-06-17 15:11:00 CEST

Valószínűleg majd úgyis átírják, az idei költségvetés is összeomlott már.

133 igen szavazattal, 47 nem szavazat ellenében, nulla tartózkodás mellett elfogadta keddi rendkívüli ülésén a parlament a 2026-os évre tervezett költségvetési törvényt. A jogszabály preambuluma szerint a jövő évi büdzsé háborúellenes költségvetés, amely a gyermekes családokat helyezi az első helyre.

Az Orbán-kormány 2026-os büdzséjének a tervezetéről már többször írtunk, így arról is, hogy irreális számok szerepelnek benne, egészségügyi béremelés viszont nem, közben pedig a 2025-ös költségvetés már össze is omlott.

A kormány 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számol a 2026-os „békeköltségvetésben”. Mind az idei, mind a jövő évi növekedési terv legalább közel egy százalékponttal meghaladja a független elemzők várakozásait – vagyis az elmúlt évekhez hasonlóan ingatag alapokra épül a jövő évi büdzsé is. Az idei inflációt átlagosan 4,5, a jövő évit átlagosan 3,6 százalékosra becsülik. Nagy Márton előzőleg azt is bejelentette, hogy a hiány a GDP 3,7 százaléka lesz – ez 0,2 százalékponttal magasabb, mint amit még februárban terveztek és meghaladja az EU előtt vállalt 2,9 százalékot is.

Az Orbán-kormány egy virtigli választási költségvetéssel készül, osztogatni akar és osztogatni fog, minden eddig bejelentett ígéretet teljesít is. Így két lépésben, idén július elsejétől és 2026 január 1-től megduplázzák a családi adókedvezményt, 2025 októberben életbe léptetik a háromgyermekes anyák, 2025 januárjában pedig a 40 év alatti, kétgyermekes nők teljes szja-mentességét. A két tétel 480 milliárd forintba kerül jövőre. Ezen felül jövőre a választások előtt hathavi fegyverpénzt fizetnek a hivatásos rendvédelmi dolgozóknak. A nyugdíjasoknak továbbra is be kell érniük az inflációkövető emeléssel, így januárban 3,6 százalékos nyugdíjemelés jöhet, lesz viszont 13. havi nyugdíjkifizetés, és mivel az Orbán-kormány szerint 4,1 százalék lehet jövőre a növekedés, így 2026 végén nyugdíjprémium kifizetése is szóba kerülhet. Mivel a jelenlegi előrejelzések szerint gyakorlatilag nulla az esélye, hogy magyar gazdaság 4 százalék feletti növekedést produkáljon, ezt a ígéretet nem szabad száz százaléknak venni. Mellesleg a „békeköltségvetést” az is árnyalja, hogy miközben az orosz-ukrán háború továbbra is tart, Donald Trump vámháborújának is bizonytalan a kimenetele, Izrael pedig épp a napokban támadta meg Iránt, tovább eszkalálva ezzel az amúgy is kaotikus közel-keleti állapotokat.

Annak pedig szintén elég csekély az esélye, hogy az Orbán-kormány által várt 2360 milliárdnyi uniós pénzt jövőre le tudják hívni, ezért látva a fedezet nélküli osztogatásokat, már most kijelenthető, nagy a valószínűsége, hogy a 2026-os parlamenti választás után költségvetési kiigazításokra lesz szükség, bármelyik párt kerüljön is hatalomra.

A kormány azzal számol, hogy az ország NATO kötelezettségeinek megfelelően a 2 százalékos GDP-arányos védelmi kiadást biztosítja a költségvetés, jövőre 2016 milliárd forint lesz erre a célra. A törvény kedden jóváhagyott szövege szerint jövőre az államháztartás központi alrendszerének kiadási főösszege 43 781 milliárd forint, bevételi főösszege 39 562 milliárd forint, hiánya pedig 4218 milliárd forint lesz. A hazai működési költségvetés nullszaldós, azaz bevételi és kiadási főösszege is 37 383 milliárd forint. Az európai uniós fejlesztési költségvetés 2026-os kiadási főösszegét 3550 milliárd forintban, bevételi főösszegét 1804 milliárd forintban, hiányát 1746 milliárd forintban állapították meg.

Az államadósság-mutató 2026. december 31-ére tervezett értéke 72,3 százalék lehet az idén év végére várt 73,1 százalék után. Jövőre rendkívüli kormányzati intézkedésekre mintegy 50 milliárd forintot terveztek. Az adósságszolgálatra fordított kiadást a tervek szerint csökkentik, az idei 3876 milliárd forintról mintegy 3362 milliárd forintra. Személyi jövedelemadóból kevesebbre, 4837 milliárd forintra számít jövőre a kormány a 2025-ös 4905 milliárd forintos előirányzat után. A jövő évi büdzsét az ideihez képest mintegy 600 milliárd forinttal több általánosforgalmiadó-bevétellel tervezték, 8793 milliárd forintra számít a kormány ebből az adónemből. A tervek szerint az egészségbiztosítási alap költségvetése meghaladja a 4945 milliárd forintot az idei 4706 milliárd forint után. Állami beruházásokra az idei 352 milliárd forint helyett jövőre már 486 milliárd forint lesz. Elvileg.

A helyi önkormányzatok támogatásaira 1419 milliárd forint szerepel a költségvetésben az idei 1305 milliárd forint után. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás címén az idei 360 milliárd forintról jövőre 396 milliárd forintra emelkedik a kormányzati sarc.