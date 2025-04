Irreális számokkal írja az Orbán-kormány a 2026-os költségvetést, van benne olyasmi is, aminek az esélye gyakorlatilag nulla

Orbán-kormány;költségvetés;Nagy Márton;2026;

2025-04-17 18:20:00 CEST

Jön a béke költségvetése. A kabinet 2025-ben 2,5, 2026-ban pedig már 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számol.

Az Orbán-kormány 2025-ben 2,5, 2026-ban pedig már 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számol a 2026-os „békeköltségvetésben”, amelyet május 2-án nyújtanak be a parlamentnek – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Mind az idei, mind a jövő évi növekedési terv legalább közel egy százalékponttal meghaladja a független elemzők várakozásait – vagyis az elmúlt évekhez hasonlóan ingatag alapokra épül a jövő évi büdzsé is. Az idei inflációt átlagosan 4,5, a jövő évit átlagosan 3,6 százalékosra becsülik. Nagy Márton azt is bejelentette, hogy a hiány a GDP 3,7 százaléka lesz – ez 0,2 százalékponttal magasabb, mint amit még februárban terveztek és meghaladja az EU előtt vállalt 2,9 százalékot is.

Az Orbán-kormány jövőre sem vezeti ki 2022-ben eredetileg két évre bevezetett különadókat, így marad a bankok, a biztosítók, a kiskereskedelmi cégek sarca, ahogyan Nagy Márton fogalmazott az „extraprofitadó”, mégpedig azért mert szerinte ezeknek a cégeknek extraprofitjuk keletkezeik. A tárcavezető a hagyományokhoz híven megint nagyvonalúan bánt a tényekkel, a kiskereskedelmi cégek kitartóan veszteségesek.

Az Orbán-kormány egy virtigli választási költségvetéssel készül, osztogatni akar és osztogatni fog, minden eddig bejelentett ígéretet teljesít is. Így két lépésben, idén július elsejétől és 2026 január1-től megduplázzák a családi adókedvezményt, 2025 októberben életbe léptetik a háromgyermekes anyák, 2025 januárjában pedig a 40 év alatti, kétgyermekes nők teljes szja-mentességét. A két tétel 480 milliárd forintba kerül jövőre. Ezen felül jövőre a választások előtt hathavi fegyverpénzt fizetnek a hivatásos rendvédelmi dolgozóknak. A nyugdíjasoknak továbbra is be kell érniük az inflációkövető emeléssel, így januárban 3,6 százalékos nyugdíjemelés jöhet, lesz viszont 13. havi nyugdíjkifizetés, és mivel az Orbán-kormány szerint 4,1 százalék lehet jövőre a növekedés, így 2026 végén nyugdíjprémium kifizetése is szóba kerülhet. Mivel a jelenlegi előrejelzések szerint gyakorlatilag nulla az esélye, hogy magyar gazdaság 4 százalék feletti növekedést produkáljon, ezt a ígéretet nem szabad száz százaléknak venni.

Ami viszont valószínű, hogy Nagy Mártonnak ezekkel a számaival a jövő évi költségvetés is arra a sorsra jut, mint a 2025-ös büdzsé, vagyis hogy három hónap alatt összejön az egész évre tervezett hiány 62 százaléka.

Ugyancsak kicsi az esélye, hogy az Orbán-kormány által várt 2360 milliárdnyi uniós pénzt jövőre le tudják hívni, ezért látva a fedezet nélküli osztogatásokat már most kijelenthető, hogy nagy a valószínűsége, hogy a 2026-os parlamenti választás után költségvetési kiigazításokra lesz szükség, bármelyik párt kerüljön is hatalomra.