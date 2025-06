Még nem tudni, megtiltja-e a rendőrség a Pride-ot

BRFK;Karácsony Gergely;Budapest Pride;gyülekezési törvény;hatósági engedélyek;

2025-06-17 19:19:00 CEST

Karácsony Gergely szerint hatósági engedélyre az önkormányzati rendezvénynek nincs szüksége.

A rendőrség szerint a Budapesti Büszkeség menete ugyanolyan gyülekezés, mint bármely más tüntetés vagy demonstráció – a többi között ez derült ki a Népszavának küldött válaszukból.

Mint arról beszámoltunk, Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn jelentette be, hogy a Szivárvány Misszió Alapítvánnyal karöltve önkormányzati ünnepként szervezik meg az LMBTQ-emberek jogaiért kiálló felvonulást. Ezzel kerülnék meg az állami Pride-tiltást (a gyülekezési törvény márciusi szigorítását), hiszen a főváros saját rendezvénye elviekben nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá. Karácsony ki is emelte, hogy hatósági engedélyre az önkormányzati rendezvénynek nincs szüksége.

Csakhogy a rendőrség ezt – a válasz alapján – másként látja. Pedig mindössze arról érdeklődtünk a BRFK kommunikációs osztályán, hogy ilyen formában vajon meg lehet-e tartani Budapesten egy Pride-hoz hasonló eseményt.

A Népszavának azt írták: „a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 10. § (1) bekezdése értelmében, aki közterületen nyilvános gyűlést szervez, annak megtartását megelőzően legfeljebb egy hónappal, és a felhívás előtt legalább 48 órával köteles bejelenteni az illetékes rendőrkapitányságnak – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak”.

Eszerint a fővárosnak egy, az Andrássy úton tartandó „Budapesti Büszkeség menetéről” igenis értesítenie kellene a hatóságokat. Arra viszont egyelőre nem válaszoltak, hogy megtiltják-e a felvonulást, ahogy - a Kúria felülbírálata ellenére – háromszor megtették azt 4 civil szervezet kisebb szivárványos demonstrációjával. Indoklásukban ez utóbbinál arra hivatkoztak: a kormány Pride-ellenes törvénymódosítása semmilyen közterületi gyűlést nem engedélyez, ami „a homoszexualitást és a nemváltoztatást népszerűsíti”, valamint a szervezők által megjelölt utcákon a gyermekek olyan magatartással találkozhatnának, ami sérti az egészséges fejlődéshez való jogukat. Azzal is érveltek, hogy az a rendezvény „könnyen átalakulhat igazi Pride-á”.

Egyelőre tehát nem tudni, megtiltják-e a Pride-ot, de az biztos, hogy az általuk megállapított törvénysértés esetén most is eljárásokat ígérnek. Ahogy válaszuk második felében írták: „Amennyiben a hatóság jogsértést tapasztal, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. évi törvény alapján megteszi a szükséges intézkedéseket, és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, illetve a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján megfelelő eljárást indít”.