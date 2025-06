Az Európai Bizottság 2027 végéig kivezetné az orosz energiát, Magyarország nem vétózhat

Európai Bizottság;orosz gáz;jogszabálytervezet;

2025-06-17 20:27:00 CEST

A bemutatott jogszabálytervezet emellett gázimportőrök úgynevezett spot szerződéseit idén év végével megszüntetné, majd pedig további lépésekben a cseppfolyós földgáz és a vezetéken érkező gáz behozatalát is betiltaná.

A tagállamok érdeke, hogy együttműködjenek az Európai Bizottsággal és végrehajtsák az orosz energiáról váló leválás tervét, ha megfizethető és tiszta energiát akarnak biztosítani a lakosságnak - válaszolta a Népszava kérdésére Dan Jørgensen, energetikáért felelős uniós biztos, a tervezetről tartott sajtótájékoztatón. Mint mondta, folyamatos az egyeztetés azokkal, akik még mindig importálnak orosz földgázt és kőolajat. Jørgensen ugyanakkor nem spekulálna arról, hogy az országok végrehajtják-e majd a jogszabályban előírt kötelezettségüket.

A bemutatott jogszabálytervezet amellett, hogy 2027 végéig kivezetné az orosz energiát, a gázimportőrök a rövidtávú, úgynevezett spot szerződéseit idén év végével megszüntetné, majd pedig további lépésekben a cseppfolyós földgáz és a vezetéken érkező gáz behozatalát is betiltaná. A hosszú távú szerződéseket vis major okán mondhatnák fel a kereskedők. A Bizottság szerint azzal, hogy csak több lépésben vetnének véget a függőségnek, biztosítani lehet az energiaellátás stabilitását. A terv külön kivételt állapít meg a tengeri kijárattal nem rendelkező országokra,

azaz Szlovákia és Magyarország esetében az átállási idő tovább tart.

A jogszabálytervezet mellett egy munkaanyagot is kiadtak, amely részletesen elemzi az energiaárak változását és az energiaellátás biztonságát is. Az anyag szerint Oroszország nem kiszámítható partner, 2006 óta ugyanis több alkalommal - 2009-ben és 2014-ben is-, egyoldalúan csökkentette az Európába irányuló szállításokat. A Bizottság felidézi, hogy 2021-2022 telén a gáztározók töltöttsége történelmi mélyponton volt, 2022 februárja után, amikor Oroszország megkezdte a teljeskörű háborúját Ukrajna ellen.

Dan Jørgensen biztos szerint ez nem egy szankció, hanem a kiszámíthatóságról szól. Ha az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács elfogadja a tervezet végső szövegét,

az importőröknek kell több információt biztosítaniuk a vámhatóságok felé és igazolni a jövőben az energiahordozók eredetét.

Az ilyen jogszabály elfogadásához a tagállamok között csak minősített többségre van szükség, vagyis Magyarország nem vétózhat.

Azok a tagállamok, amelyek ma még importálnak orosz földgázt vagy kőolajat, nemzeti tervet kell készítsenek arról, hogyan váltanák ki az Oroszország felőli behozatalt. A Bizottság kiemeli, hogy az elmúlt években a teljes uniós energiaimportból az orosz kőolaj aránya 27-ről mindössze 3 százalékra csökkent, földgáz tekintetében a 2021-es 45 százalék helyett ma már csak 19 százalék érkezik a Kreml felől. Cseppfolyós földgázt (LNG) ma még négy tagállam (Spanyolország, Hollandia, Belgium, Franciaország) importál, vezetékes gázt rajtunk és Szlovákián túl még Görögország vásárol.