Magamutogatás és vallásgyalázás

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-06-18 16:37:00 CEST

Lehet-e tudni, hogy a főpolgármester számára miért annyira fontos a szexuális kisebbség szeméremsértő módon megjelenő és ráadásul vallási jelképeket gyalázó tagjainak magamutogatásához asszisztálnia? - folytatta a Magyar Fórum munkatársa, amire Gulyás Gergely úgy felelt, hogy a kérdést indokoltnak tartja, de ezt a főpolgármesternek kellene feltenni.

Szóba került az is, hogy Magyar Posta energiatakarékosságra, kihasználatlanságra hivatkozva több budapesti, vidéki postáját bezárta, s mi a terve a kormánynak. A miniszter úgy felelt, ha a helyi közösség erre igényt tart, akkor szívesen átadják az önkormányzatnak. Ha ennél van jobb hasznosítási mód, ami a helyi közösség számára hasznosabbak, természetesen arra is áll rendelkezésre, tehát nem lehet kizárni, hogy van olyan, ahol mondjuk egy vállalkozás éttermet nyitna, vagy egyéb, a közösség szempontjából is hasznos tevékenységet végeznének, de nyitottak vagyunk arra, hogy ezeket az önkormányzatokkal való tárgyalást követően akár át is adjuk a helyi közösségnek - mondta.