Jól van az a férfi, aki Szentkirályi Alexandra mögött feküdt a csomagtartóban

2025-06-18 17:01:00 CEST

Nem kormánytisztviselő az a férfi, aki az elhíresült Szentkirályi Alexandra-videóban a csomagtartóban feküdt - mondta el miniszter. Gulyás Gergely jelezte, hogy korábban ilyen munkakört töltött be, egyébként pedig jól van. Elismerte, hogy ez egy provokatív videó, de Ukrajna uniós csatlakozása és ennek következményei azok viszont valósak, ezekre hívja fel a figyelmet a videó. Természetesen Szerbia kapcsán is lehet bűnözésről és bűnözőkről beszélni, de hát az egy konszolidált ország, ahol a háború az 30 éve volt, vagy hogyha Milosevics elnök alatti bombázást nézzük, akkor is negyed évszázada. És még azt is aláírom, hogy annak még ma is vannak bizonyos következményei, de ez csak az intő jel, hogy az, amit most Ukrajna elszenvedni kénytelen és átél, annak is még legalább 25 évig, hanem 30 évig lesznek következményei.

A HVG kérdésére, hogy lesz-e folytatás, amiben mondjuk szervekkel dobálóznak - azt mondta, „miután a választási kampányidőszak hosszú, és látom, hogy a kérdések, ahogy közeledünk a választási kampányhoz, egyre inkább Facebook-bejegyzésekre és videókra összpontosulnak. Ezt én megértéssel fogadom, mert a politika színtere is részben az online, de előre jelzem, hogy csak korlátozottan tudok tájékoztatást adni, tehát ki mit miért tett fel, a jövőben mit fog tenni, ezt illetékesek fogják tudni megmondani. Én azt sem tudom, hogy a saját oldalamon mi van, nehogy másokén” - fogalmazott, megjegyezve, hogy ő erre nagyon büszke.