Karácsony Gergely: Rájött az Orbán-kormány, hogy politikai öntökönlövés az, amit Budapesttel csinál

2025-06-18 23:01:00 CEST

Pride pedig lesz, mondjon bármit a rendőrség vagy éppen a Fővárosi Közgyűlés.

Szerintem a kormány rájött arra, hogy téves az a politika, amelyet eddig folytattak, és nagyon súlyos károkat szenvedhet a budapesti gazdaság. Mindez a kabinetnek egy politikai öntökönlövés lenne – jelentette ki a főpolgármester az ATV Egyenes beszéd című műsorában szerda este.

Karácsony Gergely szerint tulajdonképpen korrigálni akarnak, csak kell hozzá valami „hacacáré”, amit átvilágításnak hívnak. Jelezte, hogy az azonnali jogvédelemmel nem oldódott meg a problémájuk, viszont időt kaptak arra, hogy megoldják azt. Azzal kapcsolatban, hogy a kormány szerint mégis van pénze a fővárosnak, ha meg tudják rendezni a Pride-ot, a városvezető azt mondta, egy ilyen rendezvény pár millió forintos tétel, míg az önkormányzat problémái százmilliárdos tételekben mérendők. Ez olyan, mintha a hangyát nem is a mamuthoz, hanem a cethalhoz hasonlítanánk: nincsenek egy súlycsoportban ezek az ügyek – magyarázta.

Azzal kapcsolatban, hogy a Fővárosi Önkormányzat által bejelentett Budapest Pride a gyülekezési jog hatálya alá tartozik-e, azt mondta: az önkormányzat nem alanya a gyülekezési jognak, mert közhatalmi testület. A gyülekezés joga az állampolgárokat és állampolgári közösségeket illeti meg, közhatalmat gyakorló szervet nem. Tehát mi, ha akarnánk, sem tudnánk gyülekezési jog szerinti rendezvényt tartani – érvelt. Arra a műsorvezetői felvetésre, miszerint Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs komoly jogász, aki helyt adna ennek az érvelésnek, azt mondta: az elmúlt hónapokban azt is hallhatták, hogy a fővárosnak nincs elővásárlási joga a Rákosrendezőre, most mégis bejegyezték őket tulajdonosként – ide sorolta azt is, hogy az azonnali jogvédelemnek nincs halasztó hatálya az inkasszó kapcsán, most pedig visszafizették a pénzt, amelyet jogtalanul inkasszáltak.

Következetesen kapaszkodunk a magyar jogállamiság megmaradt szigeteibe, pontosan tudjuk, mit csinálunk; teljesen egyértelmű, hogy az önkormányzati rendezvények nem tartoznak a gyülekezési jog hatálya alá. Valójában azt a kérdést kellene föltenni, milyen alapon veszi bárki a bátorságot egy demokráciában, hogy számára kedves vagy számára nem kedves állampolgári gyülekezéseket korlátozzon? – fogalmazott.

Karácsony Gergely nyomatékosította: Pride lesz, akármit dönt a közgyűlés, akármit mond a rendőrség, akármit mond a kormány, mert egyszerűen Budapesten nem lehet betiltani az emberek szabad gyülekezését, és pont.