Tűz nélkül

tehetség;Milák Kristóf;kiégés;

2025-06-19 06:00:00 CEST

A leggyorsabb, legerősebb sportolókból lesznek a nagy bajnokok, de a sikerek eléréséhez legalább ennyire fontos a mentális stabilitás is. Ez az, ami nincs meg a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristófnál, aki immáron zsinórban a harmadik világbajnokságtól maradt távol, mert nincs meg benne a tűz.

A meglehetősen monoton és magányos úszósportban nem szokatlan a kiégés, az elmúlt években olyan klasszisok, mint Adam Peaty és Caeleb Dressel is őszintén beszéltek mentális problémájukról, de a 23-szoros olimpiai bajnok ­Michael Phelps is küzdött depresszióval.

Az amerikai szupersztár elsősorban az ötkarikás győzelmek után érzett ürességet. Hogy a sajtónyilvánosságot évek óta kerülő Milák mit érez, nem tudjuk, jobbára csak a környezetétől érkeznek információk.

Ellenben az elmúlt években a szurkolóin kívül gyakorlatilag mindenkivel tiszteletlen volt, az edzésekről sok esetben úgy maradt távol, hogy arról nem szólt aktuális edzőjének, máskor pedig az úszószövetség vezető tisztségviselői sem tudtak róla semmit. A 2022-es vb után a parlamenti fogadáson Orbán Viktor miniszterelnöktöstül a teljes állami vezérkart várakoztatta meg, majd a Duna Arénában tartott sajtóeseményről késett 23 percet. Ott is több száz médiamunkás, magas rangú sportvezető és saját sportolótársai idejét rabolta ezzel. A tavalyi országos bajnokságon pedig még be is mutatott a fotósoknak.

Mindezek ellenére kötve hiszem, hogy ne kapna vagy kaphatna meg minden segítséget ahhoz, hogy egyenesbe jöjjön.

Úszni persze nem kötelező, jogában áll elherdálni istenáldotta tehetségét, de nagy különbség, hogy Magyarországon a legtöbb esetben az adófizetők dotálják az élsportolókat, Peaty, Dressel, Phelps viszont egyetlen petákot sem kapott az amerikai és a brit államtól, ők csak önmaguk és szponzoraik felé tartoztak elszámolással, amikor letértek a sportsikerhez vezető útról.