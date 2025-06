A Medián szerint már a községekben is fej fej mellett a Tisza Párt és a Fidesz

A Medián szerdán közölt közvélemény-kutatása szerint a biztos szavazó pártválasztóknál 15, a teljes népességben pedig tíz százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt. A HVG most a felmérés adatait településtípusonként hasonlította össze a 2024-es EP-választás eredményeivel, és a számok azt mutatják, hogy Magyar Péter pártja már falun is utolérte a kormánypártokat. A lap azt írja,

A Medián adatai szerint minden más településtípuson már Magyar Péter pártja dominál. A Fidesz 25-17-es előnye a kisvárosokban 28-34-es hátrányba fordult, a megyei jogú városokban a 22-20-as győzelemből 25-46-os lemaradás lett. Budapesten pedig a 21-21 százalékpontos holtversenyből egészen elsöprő, 21-49-es Tisza-fölény lett.

A felmérés szerint

a Tisza Párt legfontosabb bázisa továbbra is az ifjúság: a 40 év alattiak 58 százaléka szavazna egy most vasárnapi választáson a Tiszára, de a 40 és 49 év közötti korosztályban is vezet Magyar Péter pártja.