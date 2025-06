Budapesten lesz a Pride idején az esélyegyenlőségért felelős uniós biztos, de csak akkor látogat ki a rendezvényre, ha azt legálisan tartják meg

Budapest Pride;

A hatályos jogi szabályoknak megfelelően fog eljárni.

Lapunk kérdésére, hogy a mostani helyzetet - vagyis, hogy a rendőrség szerint be van tiltva az esemény, a főváros szerint ennek ellenére megtartják - legálisnak tartja-e az Európai Bizottság, nem akarnak találgatásba bocsátkozni – közölte a Bizottság szóvivője, aki szerint Hajda Lahbib a magyar hatóságok és a civil szervezetek képviselőivel találkozik majd, a Pride kapcsán viszont a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fog eljárni.

A szóvivő közölte, a nemzeti hatóságok feladata, hogy döntsenek a rendezvények megszervezéséről. A gyülekezési szabadság alapvető jogunk, és demokráciáink lényege, mondta.

A helyzetet nagyon képlékenynek ítélik, és a kérdésre, hogy akkor mit javasolnak azoknak a magyaroknak, akik ki akarnak látogatni a rendezvényre, úgy válaszolt, hogy nem a Bizottság dolga tanácsot adni ezzel kapcsolatban.

A Budapest Pride jogi védelmében az Európai Bizottság nem tette meg azokat a lépéseket, amire lehetősége lett volna az elmúlt hónapokban. A Pride betiltásán alapuló gyermekvédelmi törvényt ugyanis uniós jogba ütközőnek tartja az Európai Bizottság, és ezért már az EU bírósága elé is vitték az ügyet. Az ítéletre még várni kell, de ilyen esetekben a bíróságtól kérhettek volna ideiglenes intézkedést és a törvény ideiglenes felfüggesztését is, ezt azonban nem lépték meg. Ahogy a gyülekezési törvény kapcsán sem indítottak új kötelezettségszegési eljárást, a március közepén elfogadott módosítást azóta is vizsgálják.

A jogi helyzettől függetlenül ott lesznek a Pride-on az európai parlamenti képviselők, mondta Marc Angel, luxemburgi szocialista EP-képviselő a Népszava kérdésére.

„A magyaroknak nagyobb szükségük van a támogatásunkra, mint valaha, meg kell mutatnunk, hogy számíthatnak ránk” - mondta. Az Európai Parlamentben működő frakcióközi LMBTIQ+ munkacsoport társelnöke szerint a magyaroknak tudniuk kell, hogy az EU nem az a gonosz erő, aminek az Orbán-kormány beállítja.

A teljes 720 fős Európai Parlamentből mintegy hetven képviselő érkezik jövő héten Budapestre, legalább öt frakció tagjai közül. A baloldal, a zöldek és a liberális frakció hivatalos delegációval érkezik, a szocialista frakció kihelyezett elnökségi ülést is fog tartani Budapesten, de a jobbközép Néppártból is több politikus fog Magyarországra utazni.

Sajtóhírek szerint korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt kérte a Bizottság tagjaitól, hogy ne menjenek a betiltott Pride-ra, mert az provokálná Orbán Viktort. A hír után több, mint hetven EP-képviselő levelet írt a bizottság, kérve a Bizottságot, hogy azzal fejezzék ki támogatásukat, hogy eljönnek a rendezvényre. Május végén húsz tagállam is kérte a Bizottságot, hogy lépjen fel Magyarországgal szemben, amennyiben betiltják a Pride felvonulást.